На что успели потратить деньги задержанные за коррупцию генералы Минобороны Иванов и Кузнецов По версии следствия, замглавы Минобороны Тимур Иванов и начальник Главного управления кадров Юрий Кузнецов получали взятки. Разница лишь в их размере — 30 млн и 1 млрд. Каким богатством обзавелись генералы? 15 мая, 13:05 Замглавы Минобороны Тимур Иванов и начальник Главного управления кадров Юрий Кузнецов обвиняются в получении взяток. Коллаж © Life. Обложка © ТАСС / Сергей Мальгавко, Сергей Карпухин, © Wikipedia / Mil.ru, © moskvichmag

Какие взятки инкриминируют генералам

Высоким чинам Минобороны Тимуру Иванову и Юрию Кузнецову предъявили обвинение по одной и той же статье — ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

По данным следствия, первому в качестве взятки бесплатно построили несколько объектов недвижимости примерно на миллиард рублей, второму достались участок земли стоимостью 7,5 млн рублей и построенный на нём за 23 миллиона дом — всего 30 млн рублей. Итого, по версии следствия, Иванов получил в 33,3 раза больше Кузнецова. Несмотря на это, каждому грозит одинаковый срок — до 15 лет лишения свободы.

Чем занимались чиновники Минобороны на службе

Тимур Иванов курировал вопросы строительства, военной ипотеки, реконструкции и капремонта. Фото © ТАСС / Московские суды общей юрисдикции

На своей должности Тимур Иванов курировал вопросы строительства, военной ипотеки, реконструкции и капремонта объектов Минобороны. Он отвечал за вопросы управления имуществом и расквартирования войск, жилищное и медицинское обеспечение Вооружённых сил России.

В последнее время замминистра курировал восстановление Мариуполя. Когда началась пандемия, именно Иванов отвечал за строительство многофункциональных медицинских центров Минобороны для лечения пациентов с CоViD-19.

Юрий Кузнецов, по понятным причинам, фигура менее публичная — на протяжении 13 лет (с 2010-го по 2023 год) он руководил Восьмым управлением Генерального штаба Вооружённых сил — органом военного управления Российской армией, возглавляющим Службу защиты государственной тайны.

Известно, что уголовное дело, открытое в его отношении, относится как раз к тому периоду службы. По данным следствия, именно тогда Кузнецов решил получить "взятку от представителей коммерческих структур за совершение определённых действий в их пользу". Этим представителем, по версии следствия, был знакомый чиновника — бизнесмен Лева Мартиросян.

Последний год (с мая прошлого года) Кузнецов руководил Главным управлением кадров Минобороны. На этой должности генерал публично отметился в начале апреля 2024 года — тогда он вручал участникам СВО государственные награды, сертификаты об окончании курса дополнительного профобразования и воинские звания в московском реабилитационно-образовательном центре Вишневского.

Каким имуществом за годы службы обзавёлся Тимур Иванов

Генерал Иванов до сих пор прописан в родительской двушке у Речного вокзала в Москве стоимостью менее 10 млн рублей, при этом есть сведения, что его семья могла пользоваться просторным особняком на Рублёвке. Помимо этого Life.ru выяснил, что роскошно живут его любимые женщины.

Возможно, это квартира семьи генерала Иванова на Остоженке. Фото © cian

Одна из дочерей может занимать двухуровневый дуплекс на триста "квадратов" в отреставрированном корпусе исторической усадьбы Савёловых. Возможно, именно эта недвижимость (совпадает метраж и этаж) сейчас продаётся за 285 миллионов рублей на специализированных порталах. Речь о переулках Остоженки, самом дорогом квартале Москвы.

Уже бывшая супруга — Светлана Иванова (в девичестве Захарова, по первому мужу Маниович) ещё до развода оформила на себя хоромы площадью 317 кв. метров в доме – памятнике архитектуры на Поварской улице в окрестностях Арбата. Похожая недвижимость недавно выставлялась на продажу за 303 млн рублей.

Вилла MANGUEIRA, которую посещали супруги Ивановы. Фото © docplayer

Кроме того, супруги регулярно наведывались в Сен-Тропе и каждый раз жили там не менее месяца. Там чета снимала виллу MANGUEIRA примерно за шесть тысяч евро в день, а также яхту за 11 тысяч евро в день.

Что обнаружили следователи при обысках у Кузнецова

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Во время обысков по адресам Юрия Кузнецова следователи обнаружили 100 млн рублей наличными, золотые монеты и прочие предметы роскоши. Life.ru выяснил, что основным местом жительства генерала является квартира в элитном ЖК "Смоленская застава" в Ружейном переулке — в самом центре Москвы на Арбате.

В недвижимости площадью 156,5 квадратных метра помимо главы семейства зарегистрированы его супруга и две дочери. Построенный в 2009 году жилой комплекс весьма популярен среди федеральных чиновников высокого ранга, топ-менеджеров госкорпораций и крупных бизнесменов. Сейчас квартиры даже заметно меньшей квадратуры в этом ЖК продаются по цене около 140 млн рублей.

Ещё одна квартира находится в столичном районе Хорошёво-Мнёвники. На улице Генерала Глаголева расположено жильё площадью 57,1 кв. метра. Там одно время часто появлялась одна из дочерей генерала.

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Генеральская дача, где и задержали Кузнецова находится в Истринском районе в премиальном коттеджном посёлке "Миллениум парк". Добротный хозяйский двухэтажный кирпичный дом и гостевой домик поменьше — площадью 85 кв. метров — построены на участке в три тысячи квадратных метров, объединённом из двух площадью поменьше. Как минимум половина земли оформлялась на тёщу Кузнецова — Людмилу Василенко. Сейчас стоимость недвижимости в этом месте достигает 250 млн рублей.

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Из движимого имущества у семьи генерала — премиальный паркетник BMW X5, на котором он ездил с 2012 года. Сейчас машина находится в гараже на даче, её актуальная рыночная стоимость — около 3 млн рублей.

У его жены — бюджетный седан Nissan Tiida, рыночная стоимость которого около 920 тысяч рублей, а также тот самый участок с домом в Краснодарском крае общей стоимостью 30 млн рублей, который, как считает следствие, был "подарком" Левы Мартиросяна.

Что делать с имуществом генералов? 0 Если оно куплено на коррупционные доходы, то конфисковать Если они докажут законность покупки, то оставить Пусть с этим вопросом разбирается следствие

Авторы Евгений Кузнецов