Генерал с секретами: Что известно о задержании главного кадровика Минобороны Кузнецова Не успел утихнуть скандал вокруг замминистра обороны Тимура Иванова, обвиняемого во взятках на 1 млрд рублей, как появились сообщения о задержании бывшего начальника Восьмого управления Генштаба генерала Юрия Кузнецова. Как он живёт? 14 мая, 06:38 Появились сообщения о задержании начальника Главного управления кадров (ГУК) Министерства обороны России генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова. Фото © redstar.ru

Почему задержали Юрия Кузнецова

В понедельник в телеграм-каналах появились сообщения о задержании начальника Главного управления кадров (ГУК) Министерства обороны России генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова. Военного чиновника задержали в качестве подозреваемого по уголовному делу. По данным ТАСС, делом занимаются следователи Главного военного следственного управления Следственного комитета России.

Следователь обратился в суд для избрания генералу меры пресечения в виде заключения под стражу ещё днём 13 мая — соответствующее дело появилось в картотеке московского 235-го гарнизонного военного суда.

Информация на сайте суда об избрании меры пресечения Кузнецову уже появилась, однако пока без подробностей. Фото © 235gvs--msk.sudrf.ru

В чём именно подозревается начальник ГУК, пока не уточняется, однако известно, что генерал возглавил управление кадров в 2023 году, а до этого времени в течение 13 лет руководил Восьмым управлением Генерального штаба Вооружённых сил — органом военного управления Российской армией, возглавляющим Службу защиты государственной тайны.

По данным СМИ, на задержание Кузнецова выезжали сотрудники Департамента военной контрразведки ФСБ России. Силовики нагрянули в особняк генерала, расположенный в Истринском районе Подмосковья. Помимо него в доме в тот момент находилась жена чиновника Юлия — бывшая сотрудница Комитета по военно-техническому сотрудничеству с иностранными государствами, академии РВСН им. Петра Великого и других структур Минобороны.

Дача Юрия Кузнецова, куда якобы нагрянули силовики, находится в элитном коттеджном посёлке, расположенном на Новой Риге. Фото © Yandex Map

Life.ru также выяснил интересную подробность: в записной книжке одного из возможных контактов чиновника генерал указан как "начальник Восьмого управління Генерального штабу Збройних сил РФ" — так бывшая должность Кузнецова пишется по-украински.

Кто такой Юрий Кузнецов и как он живёт

Юрию Кузнецову 55 лет, он родился в городе Рузаевка Мордовской АССР. Согласно официальной биографии, в 1990 году окончил Краснодарское высшее военное училище, спустя восемь лет — Военную академию ракетных войск стратегического назначения и в 2005 году — Военную академию Генштаба Вооружённых сил РФ. В 2010 году президент России Дмитрий Медведев назначил Кузнецова начальником 8-го управления Генштаба РФ, а в мае 2023 года президент Владимир Путин подписал указ о назначении господина Кузнецова на должность начальника Главного управления кадров Минобороны.

Как отмечается в справке Минобороны, господин Кузнецов "проходил службу на различных должностях службы защиты государственной тайны". Кавалер ордена Александра Невского, ордена "За военные заслуги", ордена Почёта, кроме того, награждён различными медалями. Заслуженный военный специалист РФ, кандидат технических наук. На момент публикации материала данные о Юрии Кузнецове с сайта Минобороны исчезли.

Юрий Кузнецов живёт в элитном ЖК "Смоленская застава" в Ружейном переулке — в самом центре Москвы на Арбате. Здесь находится квартира площадью 156,5 квадратных метра, в которой помимо главы семейства зарегистрированы его супруга и две дочери. Построенный в 2009 году жилой комплекс весьма популярен среди федеральных чиновников высокого ранга, топ-менеджеров госкорпораций и крупных бизнесменов. Его отличительная особенность — выгодное месторасположение, закрытая территория с подземным паркингом и собственная развитая инфраструктура. Сейчас квартиры заметно меньшей квадратуры в этом ЖК продаются по цене около 140 млн рублей.

ЖК "Смоленская застава". Фото © kvmeter.ru

Помимо этого жилья Life.ru также нашёл и дачу генерала в Истринском районе, где якобы и произошло задержание — она расположена в премиальном коттеджном посёлке "Миллениум парк". Добротный хозяйский двухэтажный кирпичный дом и гостевой домик поменьше — площадью 85 квадратов — построены на участке в три тысячи квадратных метров. Дача оформлялась на тёщу Кузнецова — Людмилу Василенко. Сейчас стоимость недвижимости в этом месте достигает 250 млн рублей.

Что происходит с кадрами Минобороны

Задержание Юрия Кузнецова — не первый скандал в Минобороны. В конце апреля по подозрению в коррупции был задержан замминистра обороны России Тимур Иванов. От Минобороны он курировал вопросы имущества, жилья и восстановления городов в зоне СВО.

Тогда официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко сообщила, что генерал подозревается в совершении преступления, предусмотренного наиболее тяжкой шестой частью статьи 290 УК РФ (получение взятки). Позже появилась информация, что чиновнику вменяют взятку в размере одного миллиарда рублей. Теперь Иванову грозит до 15 лет заключения.

Суд наложил арест на всё недвижимое имущество, активы, счета чиновника, а также его родственников. Помимо него арестованы кум замминистра Сергей Бородин и совладелец ООО "Олимпситистрой" Александр Фомин, участвовавший в подрядах Минобороны. Life.ru также писал, что суд арестовал бывшего руководителя нескольких подведомственных Минобороны России компаний Антона Филатова — экс-подчинённого замминистра обороны Тимура Иванова.

А на днях, после инаугурации Владимира Путина, в кабинете министров произошли кадровые перестановки. Пост министра обороны РФ оставил Сергей Шойгу, возглавлявший министерство с 6 ноября 2012 года. На его место назначен Андрей Белоусов, ранее занимавший должность первого вице-премьера, курирующего нацпроекты и экономический блок. В новом правительстве Шойгу стал секретарём Совета безопасности Российской Федерации.

Авторы Евгений Кузнецов