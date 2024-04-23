Генерал из списка "Форбс": Что известно о задержанном за взятку замминистра обороны Иванове По подозрению в коррупции задержан замминистра обороны России Тимур Иванов. От Минобороны он курировал вопросы имущества, жилья и восстановления городов в зоне СВО, а его семья упоминалась в историях про гламурную жизнь в Москве и на Западе. Как живёт генерал? 23 апреля, 20:17 В 2019 году Тимур Иванов вошёл в список журнала Forbes как один из богатейших силовиков России. Коллаж © Life.ru. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев, Семен Лиходеев

В чём подозревают замминистра

Задержание высокопоставленного военного стало для всех полной неожиданностью. Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко сообщила, что генерал Тимур Иванов подозревается в совершении преступления, предусмотренного наиболее тяжкой шестой частью статьи 290 УК РФ (получение взятки). Эта статья грозит сроком до 15 лет лишения свободы. Деталей она не озвучила, однако появилась информация, что генерал-полковника Иванова задержали за взятку в 1 млн рублей.

Президенту Владимиру Путину уже доложено о задержании Тимура Иванова. В ближайшее время следователи решат вопрос о мере пресечения для генерала.

Что известно про Иванова

Замминистра обороны РФ Тимур Иванов (в центре) во время осмотра строительной площадки многофункционального медицинского центра на 160 коек на территории 1602-го окружного военного клинического госпиталя. 2020 год. Фото © ТАСС / Валерий Матыцин

Пост замминистра он занимает с 23 мая 2016 года. Генералу было на чём развернуться. На своей должности Иванов курировал вопросы строительства, военной ипотеки, реконструкции и капремонта объектов Минобороны. Он отвечал за вопросы управления имуществом и расквартирования войск, жилищное и медицинское обеспечение Вооружённых сил России. В последнее время замминистра курировал восстановление Мариуполя. Когда началась пандемия, именно Иванов отвечал за строительство многофункциональных медицинских центров Минобороны для лечения пациентов с CоViD-19.

В 1997 году Иванов окончил факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ, затем подался в коммерсанты. С 1999 по 2012 год работал на предприятиях в сфере ТЭК. Когда глава МЧС Сергей Шойгу стал губернатором Московской области, Иванов занял должность заместителя председателя регионального правительства. С 2013 по 2016 год был гендиректором АО "Оборонстрой", которое специализировалось на строительстве жилья для военных. Иванов никогда не бедствовал. В 2019 году он вошёл в список журнала Forbes как один из богатейших силовиков России с семейным доходом 136,7 млн рублей.

Как живёт семья генерала

Сам Тимур Иванов до сих пор прописан в родительской двушке у Речного вокзала в Москве стоимостью менее 10 млн рублей, зато роскошно живут его любимые женщины.

Одна из дочерей может занимать двухуровневый дуплекс на триста квадратов в отреставрированном корпусе исторической усадьбы Савёловых. Возможно, именно эта недвижимость (совпадает метраж и этаж) сейчас продаётся за 285 миллионов рублей на специализированных порталах. Речь о переулках Остоженки, самом дорогом квартале Москвы.

Дом в 1-м Зачатьевском переулке в районе Остоженки

Летом 2022 года Иванов развёлся со своей супругой, известной светской львицей, возможно имеющей гражданство Израиля, Светланой Ивановой (в девичестве Захаровой, по первому мужу Маниович). Злые языки говорили, что лишь формально. Якобы чтобы Светлана не попала под санкции. Ещё до развода Иванова-Маниович оформила на себя хоромы площадью 317 квадратов в доме – памятнике архитектуры на Поварской улице, это окрестности Арбата. И вновь очень похожая недвижимость недавно выставлена на продажу. Цена — 303 млн рублей.

Дом на Поварской улице

Сейчас соцсети бывшей жены Иванова закрыты. Но скрыла свои фотографии она не сразу, а после того, как стало известно о её роскошном отдыхе в Сен-Тропе. Они туда наведывались с мужем регулярно и минимум на месяц. Особо важными клиентами их называла компания The Italian Sea Group Spa Socio Unico, специализирующая на организации развлечений для толстосумов. Известно, что чета снимала виллу MANGUEIRA примерно за 6 тысяч евро в день, а также яхту за 11 тысяч евро в день.

Вилла MANGUEIRA. Фото © docplayer

Судя по соцсетям Светланы Ивановой, семья могла пользоваться просторным особняком на Рублёвке.

Фото © ТАСС / Дмитрий Рогулин Откуда у замминистра деньги на роскошную жизнь? 0 Возможно, речь идёт о теневых доходах и коррупции Он мог заработать раньше или заработала его жена Пусть с этим разбираются следователи

Авторы Пётр Егоров