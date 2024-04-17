Почему мэр затопленного Орска Козупица решил срочно продать имущество Пока Орск в прямом смысле захлёбывается в водах Урала, сын мэра города Василия Козупицы засветился в Дубае с новой квартирой. Как выяснил Лайф, в это же время семья выставила на продажу в Орске дом и машину. 16 апреля, 21:31 Мэр Орска Василий Козупица живёт неплохо. Он прописан в респектабельном коттеджном посёлке Елшанка в черте города. Коллаж © Life.ru. Фото © VK / Василий Козупица, © Shutterstock / FOTODOM

В СМИ появилась информация, что 30-летний сотрудник иностранной транснациональной нефтесервисной компании Николай Козупица оказался владельцем апартаментов площадью 91 квадратный метр в престижном ЖК Binghatti Nova, расположенном неподалёку от туристического и делового центра Дубая — Джумейра Вилладж Сёркл. Стоимость недвижимости, по оценкам местных риелторов, составляет около 33 миллионов рублей.

Мэр Орска Василий Козупица уже заступился за сына. По его словам, Николай благополучия добился своим собственным трудом, работая сначала на Сахалине, а теперь по контракту уехал в Саудовскую Аравию помогать местным нефтяникам развивать нефтяную отрасль. Мэр с тревогой отметил, что жизнь сына в восточной стране "не мёд, там очень жарко".

Интересно, что о дорогостоящей покупке и переезде семьи в Саудовскую Аравию подробно рассказывала супруга Николая Козупицы Анна. Девушка сопровождала свои рассказы большим количеством фотографий и видеороликов в своём канале в "Телеграме", однако, когда вспыхнул скандал, семейство удалило контент из мессенджера.









По злой иронии, во вторник Дубай ушёл под воду из-за мощного ливня и урагана. В городе затопило метро, не ходит наземный транспорт, закрыт аэропорт, люди заблокированы в торговых центрах и офисах. Пока не известно, пострадал ли ЖК Binghatti Nova, где находится квартира Николая Козупицы.

Кем работает сын мэра Орска

Козупица-младший по образованию геолог. Судя по его соцсетям, окончил геологический факультет МГУ, там же нашёл свою будущую супругу Наталью. Пара обосновалась в подмосковном Королёве — в одной из высоток бизнес-класса на улице Пионерской расположена теперь уже бывшая трёшка четы Козупица площадью 83 квадратных метра.

Прямо сейчас такие же хоромы продают соседи по лестничной площадке супругов-геологов. Их квартира всего на четыре квадрата больше и сейчас оценивается хозяевами в 27 миллионов рублей. Таким образом, чисто теоретически Николаю Козупице вполне могло хватить денег от продажи своего жилья на покупку апартаментов в Дубае.

Стоит отметить, что супруги не бедствовали: одно из мест работы Николая — крупнейшая в мире транснациональная нефтесервисная компания "Шлюмберже". В своём резюме Козупица-младший указал, что работал в представительстве "Шлюмберже" в Южно-Сахалинске. По крайней мере, до 20-х годов это был привлекательный работодатель — высокие заработки и международный статус привлекали в фирму наиболее перспективных сотрудников. Недавно одна из нефтяных компаний Саудовской Аравии предложила молодому специалисту поработать в Аравийской пустыне, и семья с двумя детьми сейчас живёт там.

КоролёвПионерская улица, 19 на карте Королёва — Яндекс Карты Стоимость жилья в этом ЖК вполне сравнится с квартирами в столичных новостройках

Семейный бизнес Козупица

Впрочем, деньги на покупку заграничной недвижимости могли прийти и из Орска. Как оказалось, с 2016 по 2023 год Николай Козупица числился совладельцем крупного местного охранного предприятия "Вымпел". Здесь ему принадлежало 34% фирмы, а его отец — нынешний мэр Орска — в ней же был генеральным директором.

После того как его в 2019 году избрали городским главой, Козупица-старший официально вышел из всех своих бизнесов — кроме "Вымпела" у бывшего силовика ещё было охранное предприятие "Альфа" и небольшое проектное бюро "Гарант безопасности". Впрочем, ни одно из них даже близко не сравнится с "Вымпелом" по прибыли — это предприятие до сих пор генерирует до 55 млн рублей выручки в год.

Как часто бывает у российских бизнесменов, чистая прибыль при этом обычно не превышает нескольких сот тысяч рублей, а в 2022 году даже ушла в минус на 41 тысячу. При этом охранники чётко отстаивают свои интересы и при задержках платежей со стороны клиентов сразу идут в суд — в прошлом году "Вымпел" таким образом добился выплаты четырёх миллионов рублей от охраняемого им местного механического завода.

Сейчас список владельцев выглядит так: контрольный пакет акций — 34% — от Николая Козупицы перешёл бывшему инспектору кадров Орского завода компрессоров Ларисе Симагиной. Ещё 33% принадлежит самой фирме, а оставшуюся долю контролирует Светлана Любимова — родственница бизнес-партнёра Козупицы-старшего Александра Любимова. Фото © Spark-interfax

Напомним, сын мэра Орска вышел из доли в "Вымпеле" и, судя по данным ЕГРЮЛ, формально передал её некой 62-летней Ларисе Симагиной. Судя по её соцсетям, женщина живёт скромно, в прошлом не раз была должницей по кредитным платежам на суммы до 350 тысяч рублей. Как бывший инспектор по кадрам Орского завода компрессоров стала совладелицей многомиллионного охранного бизнеса — загадка. Возможно, реальный контроль над предприятием до сих пор может оставаться у семьи мэра.

Как живёт глава Орска

Сам Василий Козупица живёт неплохо. Он прописан в респектабельном коттеджном посёлке Елшанка в черте Орска. Здесь находится трёхэтажный дом площадью 220 квадратных метров с четырьмя спальнями, двумя верандами, гаражом на две машины. Интересно, что коттедж по этому адресу появился в разделе "Продам" в конце марта – начале апреля на одном из сайтов недвижимости. Цена особняка указана: 13,2 млн рублей. Сейчас объявление исчезло из публичного доступа.

Коттедж с совпадающим с жильём Василия Козупицы адресом недавно был продан за более чем 13 млн рублей. Фото © Yandexwebcache

Кстати, в феврале этого года Козупица-старший, похоже, также продал свой белый паркетник Volkswagen Touareg. Сейчас подержанный стоит в районе четырёх миллионов рублей. Возможно, часть средств могла пойти на помощь в покупке сыном недвижимости в Дубае, но не исключено, что после сложения мэрских полномочий Василий Козупица и сам может переехать поближе к семье и внукам.

Почему семья мэра продаёт имущество? 0 Возможно, хотят побыстрее уехать из Орска Хотят купить новый дом или квартиру Хотят помочь пострадавшим от наводнения Я не слежу за жизнью семьи мэра Орска

Авторы Евгений Кузнецов