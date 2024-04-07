Золотая плотина: Кто заработал почти миллиард на дамбе в Орске, из-за которой затопило 10 тыс. домов В Оренбургской области — крупнейший за последнее время паводок: количество подтопленных домов выросло почти до 6,3 тыс., в Орске — до 4,5 тыс. Уже известно, что строителей дамбы подозревали в завышении цен и нарушениях. Кто будет за это отвечать? 7 апреля, 07:50 Обложка © ТАСС / Егор Алеев

Последние новости о паводке в Оренбургской области

Ситуация в Оренбургской области продолжает ухудшаться. После прорыва насыпной дамбы в Орске подтоплены 6-й микрорайон, Старый город, Майка, много воды на Докучаева и площади Гагарина. Под угрозой затопления находятся посёлки Строителей, Никель, Лесоторговый и Борисоглебская улица города. Пациентов железнодорожной больницы эвакуировали в стационары ГБ Орска. По данным телеграм-канала SHOT, уровень реки Урал в Оренбургской области достиг 11 метров.

В пресс-службе регионального главка МЧС сообщили, что объявлена эвакуация жителей ещё трёх улиц города: Стасова, Щорса, Краматорской. Всего в результате разгула стихии свыше 4,5 тысячи домовладений в Орске оказались в воде. Паводковыми водами отрезано 153 населённых пункта Оренбургской области.

Более 700 спасателей МЧС России в круглосуточном режиме помогают жителям города.

По поручению Александра Бастрыкина по факту прорыва в Орске Следственный комитет завёл уголовное дело сразу по двум статьям УК РФ: ч. 1 ст. 216 (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ) и ч. 1 ст. 293 (халатность). Таким образом в поле зрения следователей попали как строители сооружения, так и обслуживающие его с момента введения в эксплуатацию городские власти.

Ещё 3 апреля мэр Орска Василий Козупица считал, что ничего страшного не случится. Фото © VK / Василий Козупица

Кто и как строил дамбу

Как выяснил Life.ru, со строительством дамбы оказалось не всё так просто. Судя по данным сайта Администрации города Орска (сам ресурс сейчас недоступен), сооружение было сдано в эксплуатацию ещё в 2014 году.

Согласно публикации, протяжённость дамбы составила 13,5 километра, на строительство было затрачено 910 миллионов рублей, выделенных из областного бюджета. Заказчиком работ выступило ликвидированное в 2018 году ГУП "Облжилкомхоз", а подрядчиком — прописанное в Новотроицке (Оренбургская область) ЗАО "Спецстрой-3", которое с тех пор превратилось в АО.

И здесь сразу появляются странности: ни на сайте госзакупок, ни на других публичных ресурсах, отслеживающих государственные контракты, заключаемые по 44-ФЗ и 94-ФЗ, нет никаких сведений о тендере объёмом почти миллиард рублей.

Зато оба юрлица оказались фигурантами судебного дела о завышении цен на строительство дамбы. Выяснилось, что в конце того же 2014 года ныне упразднённый Росфиннадзор провёл собственную проверку расходования на строительство дамбы денег и по итогу выдал "Облжилкомхозу" предписание истребовать со "Спецстроя-3" более 51 миллиона рублей, которые, по заключению ведомства, подрядчику были переплачены.

По оценке проверявших, цены на материалы и само строительство необоснованно завышались, длина построенного сооружения не соответствовала заявленной, а часть работ вообще не была выполнена. При этом в материалах суда фигурировали уже не 910 миллионов (указанные на неработающем сайте орской администрации), а 870 миллионов рублей.

Абсурдность ситуации заключается в том, что инициатором разбирательства стало само ГУП — заказчик работ. "Облжилкомхоз" подал иск к Росфиннадзору, который, казалось бы, действовал в интересах и ГУП, и области, то есть выступал за сохранность бюджетных средств.

Судебный процесс шёл почти два года и закончился победой "Облжилкомхоза", сумевшего доказать, что эксперты контролёра не имели достаточной квалификации для грамотной оценки затрат. В итоге суд согласился с оценкой ГУП, по которой "Спецстрою-3" переплатили всего чуть более четырёхсот тысяч рублей. Эту сумму с подрядчика и взыскали.

Фото © ТАСС / Егор Алеев

Как директор "Облжилкомхоза" делал бизнес на стороне

Успешную тяжбу с контролирующим органом "Облжилкомхоз" провёл под руководством Игоря Стадниченко. Уроженец города Новотроицка (где зарегистрирован и "Спецстрой-3") заступил на пост генерального директора ГУП перед самым началом проекта по строительству дамбы — в апреле 2013 года. На неё Стадниченко попал из "Оренбургводоканала", где прошёл путь от начальника производственного отдела до замдиректора по производству.

"Облжилкомхоз" он возглавлял до самой его ликвидации в феврале 2018 года и после этого ушёл на должность заместителя руководителя ГУП "Стройзаказчик", где с тех пор участвует в комиссиях по отбору проектов капитального строительства и капремонта объектов коммунальной инфраструктуры областных муниципальных образований.

Фото © ТАСС / Егор Алеев

При этом Стадниченко развивал и собственный бизнес: торговал напитками и промышленным оборудованием, печатал книжки и рекламные буклеты в собственной типографии, занимался строительством и предоставлял клининговые услуги.

Последним он занимался под крышей фирмы "Бюро экологичных технологий" (БЭТ) параллельно с должностью гендиректора "Облжилкомхоза" и в 2021 году стал ответчиком по одному интересному иску.

Суть дела заключалась в следующем. В 2016 году отдел жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства Администрации города Гая провёл тендер на капитальный ремонт магистральной теплотрассы стоимостью 3,3 миллиона рублей.

Победителем госзакупки стала частная компания "Стройстандарт", которая взяла субподрядчиком фирму Стадниченко за 2 миллиона. А уже та наняла собственного исполнителя — местное МУП ЖКХ — всего за 900 тысяч рублей. В итоге МУП подало в суд на БЭТ, потому что из оговорённой суммы Стадниченко заплатил коммунальщикам всего 400 тысяч, а про остальные деньги "забыл".

Подобные схемы в России обычно называют "распильными". Фото © Sudact.ru

Несмотря на то что Арбитражный суд Оренбургской области полностью признал правоту МУП ЖКХ и постановил взыскать с ООО БЭТ долг и неустойку, денег коммунальщики так и не увидели: фирма Стадниченко закрылась в 2018 году, а судебные приставы, в 2021-м занявшиеся взысканием, так и не смогли установить местоположение должника и его имущества. По этой причине дело было закрыто.

Как сейчас живёт Стадниченко и его семья

В январе этого года в одном местном оренбургском издании вышла статья, посвящённая замерзавшим без отопления жителям Бузулукского района области. Отчаявшиеся из-за бездействия коммунальных служб жильцы многоквартирных домов написали жалобу Владимиру Путину, которую Администрация Президента отправила руководителю Следственного комитета Александру Бастрыкину.

Возбуждённое по факту ненадлежащего оказания коммунальных услуг уголовное дело побудило Министерство строительства и ЖКХ области отправить к жителям района целую делегацию чиновников. Среди них оказался и тёзка Игоря Стадниченко, пообещавший обозлённым людям "организовать коллегиальную комиссию с представителями всех служб органов самоуправления и управляющих компаний с тем, чтобы выявить реальные причины проблем".

Из текста понятно, что Игорь Стадниченко продолжает работать в области, но ФССП его найти почему-то не может. Фото © Yuzh-ural.ru

Семья же Стадниченко — жена и сын — в 2021 году перебрались на ПМЖ в Подмосковье. У супруги Ларисы теперь в распоряжении квартира в новостройке в Подольске, автомобиль и хорошая должность в одном из крупнейших российских металлургических холдингов.

Фото © ТАСС / Егор Алеев Кто виноват в масштабном ЧП в Оренбургской области? 0 Те, кто строил и обслуживал дамбу в Орске Надзорные органы, которые не контролировали дамбу Местные власти, которые не реагировали на ситуацию Виновата погода

Авторы Евгений Кузнецов