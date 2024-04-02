Золотые макарошки: Как семья экс-губернатора Михаила Юревича оказалась богаче всех миллиардеров из российского Forbes Судебные приставы арестовали счета и активы родственников бывшего депутата Вадима Белоусова и экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича на беспрецедентную сумму — 100 трлн рублей. 1 апреля, 21:31 Михаил Юревич, Вадим Белоусов. Коллаж © Life.ru. Фото © ИТАР-ТАСС / Анна Майорова, © Shutterstock / FOTODOM

Эта мера должна обеспечить иск Генпрокуратуры России о взыскании имущества производителя макарон и муки "Макфа" и аффилированных с ним компаний в интересах РФ. Всего ответчиками стали 34 юридических и 10 физических лиц. Согласно иску, каждый из ответчиков якобы состоит в "противоправном сообществе".

100 трлн рублей (или 1,08 трлн долларов по текущему курсу) — сумма поистине астрономическая. Согласно проекту бюджета России на 2024 год, доходы федерального бюджета запланированы в объёме 35 трлн рублей. Если же взять всех 110 российских миллиардеров, вошедших в рейтинг Forbes в 2023 году, то даже их совокупное состояние окажется в 2 раза меньше — всего 501,7 млрд долларов.

Михаил Юревич. Фото © ТАСС / Александр Кондратюк

То, что состояние фигурантов дела огромно, было понятно ещё 4 года назад, когда прокуратура утвердила обвинительное заключение Белоусову и его тёще — Маргарите Бутаковой — по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Тогда речь шла о 3,2 млрд рублей, которые они получили ещё в 2010 году за содействие в получении господрядов на строительство дорог компании "Южуралавтобан". По версии следствия, конечным получателем денег мог быть губернатор Михаил Юревич, распоряжавшийся в то время "дорожными" контрактами.

Под уголовным преследованием экс-губернатор находится с 20 марта 2017 года. Тогда Юревичу заочно предъявили обвинения по другим делам. Его привлекли в качестве обвиняемого по двум статьям УК РФ: 290 (получение взятки) и 128 (подстрекательство к клевете). По версии следствия, Юревич, будучи главой Челябинской области, получил взятки от министра здравоохранения региона Виталия Тесленко на сумму 26 млн рублей, а также подстрекал своего первого заместителя Олега Грачёва к распространению клеветы о деятельности председателя Челябинского областного суда Фёдора Вяткина.

Обвинение Юревичу предъявили уже заочно — к этому моменту он через Израиль сбежал в Великобританию. Выбор новой родины, вероятно, объясняется тем, что британцы не выдают России подозреваемых в преступлениях.

Тёща депутата Госдумы РФ Вадима Белоусова. Фото © ТАСС / Михаил Метцель

Что такое "Макфа" и кто её контролирует

"Макфа" — это один из крупнейших производителей макарон и различных мучных изделий в России с центром в Челябинске. По данным за 2014 год, на его долю приходилось до 23% — то есть практически четверть всего российского рынка.

Предприятием владеют две семьи: бывшего губернатора Михаила Юревича и его давнего и постоянного бизнес-партнёра — Вадима Белоусова. При этом доли не равны — последнему до недавнего времени принадлежало не более 10% предприятия.

Впрочем, размеры бизнеса настолько огромны, что на безбедную жизнь хватало и миноритариям: выручка только одного предприятия холдинга — АО "Макфа" — за 2022 год составила 25,3 млрд рублей. За время работы АО становилось учредителем 42 лишь только российских фирм из совершенно разных сфер бизнеса. Среди дочерних предприятий макаронной фабрики встречаются, например, "Челябинскоблгаз" и "Газавтосервис".

Депутат Государственной думы Вадим Белоусов во время судебного заседания. Фото © ТАСС / Анна Майорова

Зарубежные активы "Макфы"

Кроме того, до последнего времени "Макфа" активно работала на зарубежном рынке. Life.ru нашёл юрлица, аффилированные с предприятием или его владельцами, на Украине, в Европе и на Ближнем Востоке.

Например, в ОАЭ работает Makfa Middle Est Free Zone Establishment, зарегистрированная в Дубае. С 2015 года в Чехии работает Makfa Europe s.r.o. В Нидерландах располагается MGC International B.V., через которую семья Юревича до сих пор владеет украинским бизнесом — Каланчакским комбинатом хлебопродуктов, расположенным в Херсонской области.

Фото © ТАСС / Донат Сорокин

Кстати, в своё время на Украине Юревичи развернулись широко. Кроме херсонского комбината в стране были зарегистрированы "Макфа-Украина", "Макфа-Запорожье", "Паста-трейдинг". Владельцами всех этих юрлиц были либо отец бывшего губернатора — Валерий Юревич, либо его мать Наталья.

Интересно, что с 2017-2018 годов владельцы "Макфы" пытались выйти из украинского бизнеса. В основном предприятия были успешно проданы местным коммерсантам, а вот с Каланчакским комбинатом хлебопродуктов, похоже, не заладилось: в декабре 2020 года MGC International B.V. пыталась избавиться от херсонского предприятия, выставив на продажу долю в 99,1% всего за 3 млн долларов. Однако покупатель так и не нашёлся: согласно данным реестра украинских юридических лиц, MGC International B.V. по-прежнему хозяйничает на комбинате.

Чем известен Михаил Юревич в Челябинской области

К своему губернаторству Юревич подошёл, имея за плечами опыт работы мэром Челябинска и недюжинный список предприятий, собственниками которых стали его родители Валерий и Наталья Юревич. В основу семейной бизнес-империи лёг завод по производству макарон "Макфа".

Губернаторские годы стали апогеем расцвета семьи. Злые языки в тот период говорили, что Юревич выкупил город с потрохами. Согласно данным "СПАРК-Интерфакса", список предприятий Юревичей действительно внушителен. Здесь и макаронные фабрики, и торговые комплексы, отель, кинотеатры, предприятия ЖКХ, автомобильные сервисы, агробизнес, предприятия рынка газоснабжения — через "Макфу" под их контролем оказались более 50% того же Челябинскоблгаза.

При этом никакой публичной критики работы губернатора в Челябинске и быть не могло. Мощнейшую пиар-поддержку имиджу главы региона и его семьи обеспечивал целый пул местных СМИ.

В 2022 году "Макфа" в Чехии сменила генерального директора. Вместо школьного друга экс-губернатора Михаила Юревича Дмитрия Мешкова интересы компании стала представлять чешка Клара Яновская. Фото © Life.ru

Впрочем, область Юревич до ручки всё же довёл. Именно на "дорожных" подрядах, затеяв "дорожную революцию". Напомним, именно на взятках Южуралавтобана и погорели Вадим Белоусов со своей тёщей — бухгалтером предприятий семьи губернатора. Взявшись за местные дороги, губернатор, по версии следствия, истратил около 30 млрд рублей, при этом деньги привлекал заёмные, в результате чего следующая команда региональных управленцев столкнулась с серьёзными проблемами из-за хронической нехватки денег в бюджете — вместо решения областных проблем средства тратились на погашение долгов перед банками.

Как семья Юревича уводила активы за границу

Вместе с началом уголовного преследования бывшего губернатора — в 2017 году — Валерий Юревич передал принадлежащие ему 71,42% акций "Макфы" кипрской компании Rantip Invest Limited, созданной в апреле 2016 года. Год спустя на острове появились и другие аффилированные с ней семейные предприятия, например Laplus Invest Limited, Trescode Limited и Suntrax Group Limited — все они появились в один день и зарегистрированы в Лимассоле в офисе Rantip.

Кстати, все эти фирмы оформляются на родню экс-губернатора — сам он по-прежнему предпочитает оставаться в тени. Тем не менее из активности семьи можно сделать несколько выводов. Семьи Юревичей и Белоусовых продолжают плодотворное бизнес-сотрудничество — в мае 2019 года в Великобритании было зарегистрировано предприятие Makfa Pasta Limited. Его директором стала супруга Вадима Белоусова Ирина, а владельцем указана мать Михаила Юревича — Наталья.







В уставном документе (копия имеется в редакции Life.ru) указано, что при регистрации фирмы Наталья Юревич предъявила паспорт Кипра. Сын бывшего губернатора — Александр — в качестве члена правления фигурирует в документации шести британских юрлиц. У него тоже кипрский паспорт, но при этом он является резидентом Королевства. Таким образом, можно предположить, что киприотами являются и остальные члены семейства — Михаил и Валерий Юревичи.

При этом отец и сын, скорее всего, постоянно проживают в Лондоне — именно там зарегистрированы фирмы, с которыми аффиллирован Юревич-младший. Судя по профилю их деятельности, владельцы "Макфы" сейчас участвуют в нескольких инвестиционных проектах и вкладывают выведенные из России деньги через Nickleby Capital — частную инвестиционную компанию, сотрудничающую с различными влиятельными семьями из многих стран мира, а также крупными предпринимателями.

Правильно ли, что у семьи экс-губернатора конфисковали все активы? 0 Абсолютно правильно, это всё нажито не честным путём Если владельцы платят налоги и ведут бизнес честно, то забирать его нельзя Я не слежу за жизнью богачей, у меня своих проблем хватает

Авторы Евгений Кузнецов