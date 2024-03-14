Как на территории рублёвского санатория "Барвиха" оказались особняки за миллиарды рублей Генпрокуратура РФ подала иск против миллиардеров из списка Forbes, построивших особняки на территории государственного санатория "Барвиха". Life.ru выяснил, кто мог быть причастен к схеме вывода земель и чем они сейчас занимаются. 13 марта, 21:33 Коллаж © Life.ru. Фото © ТАСС / Владислав Шатило, Станислав Красильников, © VK / Клинический санаторий "Барвиха"

Одинцовский городской суд приступил к слушаниям по иску Генеральной прокуратуры о возвращении государству земли, ранее принадлежавшей санаторию "Барвиха". Предварительные слушания назначены на конец апреля. Речь идёт об участках суммарной площадью 99 гектаров, которые, по данным прокуратуры, в начале нулевых были незаконно выведены из собственности оздоровительного учреждения и распроданы. Землю якобы присвоила некая фирма ООО "Кантри-про" ещё в 2001 году. Сумма ущерба, по подсчётам Life.ru, может достигать 66 млрд рублей по рыночному курсу.

С момента распродажи на спорной земле расположились особняки председателя наблюдательного совета банка "Система" Алексея Богачёва, супруги ресторатора Аркадия Новикова Надежды Адвокатовой, основателя корпорации "Уралхим" Дмитрия Мазепина, а также супруги бизнесмена Михаила Хубутии Екатерины Джанашии. Каждое владение сейчас оценивается риелторами в суммы до полутора миллиардов рублей.

Мазепин, Адвокатова, Богачёв и Хубутия сейчас являются ответчиками по иску, а в качестве третьих лиц к делу привлечены Минфин, Правительство Московской области, Минимущество, Управление делами Президента РФ, ФГБУ "Клинический санаторий "Барвиха", несколько иностранных компаний и граждан РФ.

Истцы считают, что после махинаций с землёй нарушены права "неопределённого круга лиц из-за лишения их доступа к земельным участкам и утраты потенциала лечебно-оздоровительной территории". После возвращения земли в собственность санатория на высвободившихся участках планируется обустроить парковую зону для клиентов.

Так территория санатория "Барвиха" выглядит сейчас. Фото © Barvihamed.ru

Что будет с особняками бизнесменов

По данным телеграм-канала Mash, сторона защиты — адвокаты владельцев участков — утверждает, что сделки проводились в строгом соответствии с законом. Земля якобы им досталась в обмен на участие в реставрации и реконструкции расположенного в посёлке Барвиха замка "Майендорф", который принадлежит Управделами и с 2008 года имеет статус "Госрезиденция "Барвиха". Кроме него бизнесмены должны были также вложиться в строительство некоего гособъекта.

Если судебная тяжба решится в пользу Генпрокуратуры, владельцы участков потеряют своё имущество. Похоже, им в суд обращаться будет уже не к кому — "Кантри-про" была ликвидирована спустя восемь лет после распродажи. А ряд аффилированных с ней лиц, как выяснил Life.ru, уже давно находятся за границей, где занимаются антироссийской деятельностью.

Интересно, что сейчас на сайтах по продаже элитной подмосковной недвижимости внезапно обновились объявления о продаже земельных участков в КП "Жуковка-3", на территории которого и находится спорная земля. На сегодняшний день средняя рыночная цена сотки земли здесь составляет 6,7 миллиона рублей.

За день до того, как официально появилась информация о деле 99 гектаров, на сайтах недвижимости одновременно обновились десятки объявлений о продаже недвижимости в КП "Жуковка-3". Фото © Move.ru

Кто стоял за продажей санаторной земли

Life.ru нашёл ООО "Кантри-про" в реестре юридических лиц. Фирма с деятельностью в области архитектуры, инженерных изысканий, предоставлявшая технические консультации в этих областях, существовала с 1999 по 2009 год. Однако, похоже, основным доходом компании могла быть скупка и продажа недвижимости. В сохранившихся архивах остались отметки о записываемых на "Кантри-про" участках земли с ветхими домами на них. В собственности такая недвижимость не держалась и месяца.

Её сохранившаяся бухгалтерская отчётность даёт представление о размахе бизнеса. До 2007 года доходы коммерсантов исчислялись десятками миллионов долларов. И это только то, что проводилось официально и всего через одну фирму — подобных контор у реальных владельцев "Кантри-про" было как минимум несколько.

В то время, когда фирма занималась операциями с рублёвской землёй, её генеральным директором, проводившим все сделки и нёсшим за них ответственность, был некий Олег Смирнов. У него оказался родной брат Денис — владелец агентств недвижимости и компании с названием "Сады Майендорф" — управляющей фирмы, обслуживающей элитные особняки в Барвихе. Как выяснилось, название было неслучайным — пресса в нулевых писала, что братья участвовали в работах по реконструкции одноимённого исторического здания.

Сохранившаяся бухгалтерская отчётность даёт представление о размахе бизнеса. Это только то, что проводилось официально и всего через одну фирму. Подобных в собственности у Дениса Смирнова и его окружения было как минимум несколько. Если вспомнить, что тогда доллар стоил около 30 рублей, до 2007 года доходы коммерсантов исчислялись десятками миллионов долларов. Фото © Spark-interfax.ru

Смирновы — люди непростые, они сыновья помощника председателя КГБ СССР Юрия Андропова Конрада Смирнова, позже ставшего обозревателем газеты "Известия". Начиная с Советского Союза братья сделали завидную карьеру на госслужбе. В 2001-м они основали издательский дом "Финансовый контроль", выпускавший одноимённый журнал при Счётной палате РФ, а параллельно неожиданно стали крупными игроками на рынке подмосковной недвижимости.

В то время пресса обвиняла их в махинациях на скупке участков. Якобы Смирновым они доставались от государственных учреждений практически за бесценок — едва ли не по 50 долларов за сотку, а продавались уже по цене коммерческой — 50 тысяч долларов.

Как санаторий "Барвиха" боролся за свои земли

Такой размах не мог долго оставаться незамеченным. Уже в сентябре 2003 года Управление делами Президента РФ совместно с санаторием "Барвиха" (тогда он назывался ФГУП "Рублёво-Успенский лечебно-оздоровительный комплекс") потребовали от регулятора признать отчуждение территории учреждения незаконным, однако воз тронулся с места лишь в этом году.

Как писал бывший главный редактор "Финансового контроля" Владимир Большаков, работавший у братьев, уже к 2007 году оба уехали из России. Денис Смирнов, похоже, осел в Чехии, где в Карловых Варах на имя матери открыл фирму VikaS Trade s.r.o. В распоряжении Life.ru оказалась копия устава фирмы, согласно которому профиль деятельности чешского бизнеса Смирнова — аренда недвижимости.

Сейчас швейцарский издательский бизнес Олега Смирнова находится в стадии ликвидации. Фото © Business-monitor.ch

Полного тёзку Олега Смирнова Life.ru нашёл в швейцарской Женеве. Здесь коммерсант из России открыл журнал Business Mir. Впрочем, со временем бизнес, похоже, захирел — в местных бизнес-справочниках напротив юрлица стоит пометка о готовящейся ликвидации издания.

Сам Олег Смирнов подался в политику и стал президентом российско-швейцарского отделения одиозной русофобской организации "Панъевропейское движение", основанной ещё в XIX веке гражданином Австро-Венгрии Рихардом Николаусом Куденхове-Калерги. Тогда в своих трудах философ предлагал объединить Европу в союз, однако Россию он рассматривал исключительно как угрозу, с которой нужно бороться.

В начале десятых Олег Смирнов примерил на себя роль политического деятеля, став президентом российско-швейцарского отделения одиозной русофобской организации "Панъевропейский союз". Фото © Paneuropa.ru

Всё своё время эмиграции Олег Смирнов использует эту трибуну для постоянной критики России, а с 2014 года поддерживает Украину, называя Крымскую весну и события в Донбассе "российской агрессией", и призывает западные спецслужбы активней работать с чиновниками и госслужащими, среди которых "присутствуют демократически настроенные люди".

Знали ли владельцы особняков на Рублёвке, что земля была фактически похищена у государства? 0 Знали, но надеялись, что их никто не посмеет тронуть Не знали, потому что документы были оформлены как положено Пусть в этой истории разберётся Генпрокуратура

Авторы Евгений Кузнецов