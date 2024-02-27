Как в разгар СВО челябинский металлургический король Антипов сделал ставку на Америку и проиграл В Челябинске по делу о мошенничестве задержан мультимиллионер и экс-владелец крупнейшего комбината (ЧЭМК) Юрий Антипов. Суд национализировал три его предприятия. Силовики подозревают, что стратегически важный металл продавался по дешёвке на Запад. Что об этом известно? 26 февраля, 21:41 Коллаж © Life.ru. Фото © Shutterstock, © 74.ru

За что задержан Антипов

В понедельник в Челябинске задержали мультимиллионера из списка Forbes Юрия Антипова, уже бывшего владельца одного из промышленных гигантов региона — Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК). Как сообщают источники ТАСС, "в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве".

Задержание случилось на фоне решения Арбитражного суда Челябинской области национализировать три предприятия ЧЭМК, производящих высококачественную сталь для производства военной техники — от авиадвигателей до танковых стволов. Иск в суд в начале февраля подала Генпрокуратура с формулировкой "незаконная приватизация в 1990-е".

Ответчиками по иску выступали Антипов и его супруга Людмила. По результатам приватизации, которую провели не имевшие для этого полномочий челябинские власти 30 лет назад, они оказались владельцами группы крупнейших в России предприятий – производителей ферросплавов. По некоторым данным, на их долю приходится до 90% подобного производства в стране.

В последние годы семья Антиповых провела реорганизацию своего металлургического бизнеса, в результате которой, по сведениям, собранным следователями Генпрокуратуры, активы предприятий попали под контроль резидентов недружественных государств — и теперь их продукция вывозится по заниженной стоимости в США и Европу.

Речь идёт об астрономических суммах. Только за 2022 год предприятия группы в совокупности выручили почти 170 млрд рублей. Сколько должно было быть без учёта "скидок" иностранным партнёрам, следствие намерено выяснить у Юрия Антипова.

Кстати, в прошлом году Forbes писал, что головная компания бизнесмена "простила" ему самому 25 млрд рублей займов, выданных Антипову незадолго до рассмотрения дела в Арбитражном суде Челябинской области. Возможно, бизнесмен уже тогда мог догадываться о его итогах и решил сделать себе финансовую подушку.

Юрий Антипов. Фото © 74.ru

Кто такой Юрий Антипов

О Юрии Антипове граждане России узнали несколько лет назад в контексте резонансного ДТП с автомобилем его многолетнего бизнес-партнёра Александра Аристова. Тогда в Челябинске в его шикарный лимузин Rolls-Royce Phantom Coupe въехал ВАЗ-2114, причинив ущерб на три миллиона рублей.

Вначале Аристов великодушно простил водителя "Лады" за помятую дверь, но вскоре обратился в суд с иском — и с тех пор бедолага ежемесячно переводит ему по 25 тыс. рублей в качестве компенсации. Тогда же в Челябинске узнали, что все крутые суперкары в городе принадлежат всего двум семьям — Антипова и Аристова.

Согласно данным СПАРК, Юрий Антипов в разные годы был владельцем 47 юрлиц, однако на сегодняшний день де-юре он вышел из всех бизнесов, а большая часть из них уже давно ликвидирована. Закрыты даже два ИП коммерсанта. Возможно, семья Антиповых готовилась уехать из России.

Де-юре в России Юрий Антипов не владеет ничем. Фото © "СПАРК-Интерфакс"

Как Антиповы торговали ферросплавами в США

Похоже, за иностранный сегмент семейного бизнеса отвечает старший сын Юрия Антипова Сергей. Его полный тёзка в США — учредитель компании Ferronix Inc, зарегистрированной в феврале 2001 года в штате Индиана. Фирма является одним из ведущих поставщиков ферросплавов в США и Канаде. Годовой объём продаж продукции превышает 120 тыс. тонн.

Компания продаёт широкий ассортимент ферросплавов и, судя по специализированным сайтам, работает очень активно — только за 2022–2023 годы фирма организовала 52 крупные поставки продукции. Согласно открытым данным, в основном это была сталь из якобы Нидерландов и Канады. Кроме того, Лайф нашёл присутствие Ferronix Inc и в других юрисдикциях — фирма (или её представительство), например, зарегистрирована в Швеции.





Где живут Антиповы в США

В конце прошлого года сообщалось, что все его три сына имеют иностранное гражданство: двое старших братьев якобы имеют паспорта США, а младший — Черногории.

Лайф обнаружил полных тёзок, совпадающих по возрасту: старшего — 47-летнего Сергея, среднего — 45-летнего Алексея, а также тёзку их отца по целому ряду адресов в Америке.

Особняк в английском стиле Алексея Антипова.

С именем Алексея связан особняк в пригороде Чикаго — Хинсдейле. Трёхэтажная усадьба площадью более тысячи квадратных метров выполнена в английском стиле, вмещает шесть спален, семь санузлов, три парковочных места в гараже и собственную террасу. Внутри винтовые лестницы из красного дерева. Из него же, а также из чёрного ореха выполнена и мебель.

Нынешний собственник приобрёл недвижимость в мае 2010 года за 3,8 млн долларов. Сегодня на рынке этот особняк оценивается в сумму до пяти миллионов.

Сергей Антипов, судя по карте, живёт совсем рядом — в соседней деревне Оук-Брук. Жилище здесь поскромнее: всего два этажа на площади 312 квадратных метров. Четыре спальни и два санузла. Стоит особняк всего около 1 млн долларов. Зато, если верить американским риелторам, это жилище — фермерский дом Фила Дресслера, американского актёра начала ХХ века.

Судя по фотографиям интерьера — уютный дом, выполненный в классическом с элементами кантри стиле.













Кроме того, недвижимость семьи Антиповых есть в самом Чикаго, а также (вероятно, до недавнего времени) в Лас-Вегасе. Здесь расположен участок земли площадью 730 квадратов. Он был продан в июне 2022 года за 320 тыс. долларов.

Нужно ли лишать подобных олигархов всех их активов? 0 Однозначно, ведь они всё это заработали нечестным путём и обманом Если бизнес ведётся честно и платятся налоги, то нельзя лишать Пусть ведут бизнес, но всю прибыль отправляют на поддержку СВО

Авторы Евгений Кузнецов