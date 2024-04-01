Доходная война: Как в нищающей Украине чиновники и бизнесмены становятся миллионерами За время СВО на живущей в долг Украине отмечен рост миллионеров. Только за 2023 год их стало больше на 16%. Пока простые украинцы гибнут на фронте, нувориши из числа чиновников и бизнесменов скупают элитную недвижимость, автомобили и яхты. 31 марта, 21:38 Глава Антимонопольного комитета Украины Павел Кириленко. Коллаж © Life.ru Фото © Wikipedia / Євген Гончаренко, © Shutterstock / FOTODOM

На днях Центробанк Украины опубликовал данные по валовому внешнему долгу страны на конец 2023 года. Согласно данным, он увеличился на 30 млрд долларов и практически достиг 91% ВВП. Таким образом, страна полностью живёт за счёт внешних заимствований, часть из которых, похоже, в итоге расходуется на лакшери-жизнь местных чиновников и депутатов.

На этом фоне украинские СМИ постоянно публикуют победные статьи о том, как погранслужба Незалежной эффективно ловит бегущих за границу от мобилизации молодых парней с помощью вертолётов, дронов и новейшего следящего оборудования, и сетуют, что их становится всё больше: только в одной Ивано-Франковской области разыскивают почти 40 тыс. уклонистов за неявку в местные ТЦК.

Центробанк Украины признал, что страна живёт только за счёт иностранных вливаний. Фото © bank.gov.ua

Как разбогател глава Антимонопольного комитета Украины

Летом 2019 года только что заступивший на пост президента Украины Владимир Зеленский назначил на пост главы Донецкой областной администрации (той её части, что контролировалась Незалежной) молодого военного прокурора Павла Кириленко. На тот момент ему было всего 33 года. При этом представлял коллективу нового начальника президент лично.

Всё время работы Кириленко на своём посту местные СМИ пиарили деятельность губернатора. А осенью 2023 года Зеленский повысил своего подопечного до руководителя Антимонопольного комитета Украины.

На днях выяснилось, что семья Кириленко за время его работы на Донетчине внезапно разбогатела. Больше всех повезло отцу и тёще чиновника: за три года они приобрели недвижимость и автомобили на сумму более 70 миллионов гривен (около 170 млн рублей по текущему курсу). В частности, им принадлежат два кроссовера, большой особняк и два земельных участка под Киевом, в самой столице ещё 200 квадратов офисной недвижимости, три квартиры с машино-местами в элитных жилкомплексах и четверо апартаментов в самом дорогом ЖК Ужгорода.

Примечательно, что после журналистского расследования уголовное производство в отношении Кириленко начали Специальная антикоррупционная прокуратура (САП) и Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ). Считается, что эти организации находятся под полным контролем США, что может указывать на то, что кураторы Незалежной недовольны тем, куда деваются деньги американских налогоплательщиков.

Глава Антимонопольного комитета Украины Павел Кириленко. Фото © Wikipedia / Євген Гончаренко

Юридические перспективы этого скандала весьма туманны, поскольку администрация Зеленского делает всё, чтобы не дать заокеанским патронам установить контроль над идущими в Незалежную финансовыми потоками: ещё в ноябре 2021 года украинский президент подписал закон, лишающий НАБУ статуса правоохранительного органа.

Как на госзаказах озолотились украинские тыловики и городские депутаты

Последние дни на Украине богаты на различные скандалы и задержания чиновников, военных и депутатов, касающиеся попыток "навариться на войне". Так, следователи украинского Государственного бюро расследований (ГБР) предъявили подозрение в незаконном обогащении неназванному экс-начальнику продовольственного обеспечения сил логистики ВСУ.

Полковник купил престижное авто, квартиру в Киеве, 55 земельных участков по всей Украине, областную базу специального медицинского назначения в Хмельницкой области и там же протезный завод. Все покупки ему обошлись в сумму почти 60 млн гривен (около 140 млн рублей по текущему курсу). Как подсчитали следователи, это на 6,5 тыс. необлагаемых налогом минимумов доходов граждан превышает его законные доходы.

Яхта депутата Одесского областного совета Виктора Андриенко. Фото © Telegram / MediaKiller

В Сумской области задержаны два депутата местного облсовета, которые за взятку в 100 тыс. долларов хотели пролоббировать объединение нескольких городских медучреждений в одну больницу и согласовать кандидатуру её руководителя. Как сообщили в СБУ, чтобы "установить контроль за распределением бюджетного финансирования нового медучреждения".

Судя по декларациям за 2023 год, которые начали публиковать украинские госслужащие, за время СВО супруга мэра курортного украинского города Трускавец в Львовской области Наталья Кульчинская оформила право собственности на три квартиры и купила новый автомобиль. А депутат Одесского областного совета Виктор Андриенко в сентябре прошлого года в США приобрёл парусную яхту.

Как украинские чиновники не хотят платить за роскошь

При этом дошло до того, что утопающие в предметах роскоши "новые украинцы" теперь даже отказываются платить за своё сверхпотребление: на днях в стране разразился большой скандал: из реестра Минэкономики и Госвнешинформа на 2024 год, в котором указываются люксовые товары, подлежащие повышенному налогообложению, исчезли элитные автомобили марок Ferrari, Lamborghini, McLaren, Rolls-Royce и даже некоторые модели Mercedes.

После публикации списка элитных машин украинские журналисты выяснили, что среди тамошних чиновников и депутатов популярны именно те модели, что отсутствуют в перечне. Причём их владельцами являются не только высшие чины из кабинета министров или депутаты Верховной рады. Например, один из десятков рассекающих по Киеву Ferrari Roma (стоимость которого достигает 50 млн рублей по текущему курсу) принадлежит начальнику юридического отдела подведомственного Минобороны предприятия "Оборонавторемсервис" Валентину Слободянюку.

Красным помечены элитные модели Mercedes, в название которых "закралась" ошибка. Таким образом их владельцы могут не платить так называемый налог на роскошь. Фото © me.gov.ua

А в опубликованном официальном списке люксовых автомобилей, за которые всё же придётся дополнительно раскошелиться, оказались опечатки в названиях, благодаря которым, например, владельцы двух моделей Mercedes-Maybach (S580 и S680) могут не платить "налог на роскошь", потому что в реестре они прописаны как Mercedes-Mavbach — ошибка всего в одной букве уже выводит их из-под действия соответствующего закона. Похоже, Украина стремительно превращается в настоящий рай для миллионеров.

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Авторы Евгений Кузнецов