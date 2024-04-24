Замминистра обороны России повернулся спиной к камерам на суде по взятке и был арестован

Басманный суд Москвы арестовал заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова по делу о получении взятки "в виде оказания услуг имущественного характера". Согласно решению инстанции, генерал-полковник пробудет в СИЗО как минимум до 23 июня 2024 года. Ему вменяется статья "Получение взятки в особо крупном размере".

Замминистра обороны РФ Тимур Иванов в суде. Видео © Телеграм / Суды общей юрисдикции города Москвы

"Постановлением Басманного районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования и в отношении заместителя министра обороны РФ Иванова Тимура Викторовича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца 00 суток, до 23 июня 2024 года", — уточнили в пресс-службе суда.

Замминистра обороны РФ Тимур Иванов в суде. Фото © Телеграм / Суды общей юрисдикции города Москвы

Согласно версии следствия, офицер вступил в преступный сговор с третьими лицами, заранее объединился с ними для получения крупной взятки при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны РФ. Во время судебного заседания Иванов был в военной форме, он предпочёл повернуться спиной к камерам.