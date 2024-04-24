Замминистра обороны России повернулся спиной к камерам на суде по взятке и был арестован
Басманный суд Москвы арестовал на 2 месяца замминистра обороны РФ Иванова
Замминистра обороны РФ Тимур Иванов. Обложка © ТАСС / Сергей Мальгавко
Басманный суд Москвы арестовал заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова по делу о получении взятки "в виде оказания услуг имущественного характера". Согласно решению инстанции, генерал-полковник пробудет в СИЗО как минимум до 23 июня 2024 года. Ему вменяется статья "Получение взятки в особо крупном размере".
Замминистра обороны РФ Тимур Иванов в суде. Видео © Телеграм / Суды общей юрисдикции города Москвы
"Постановлением Басманного районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования и в отношении заместителя министра обороны РФ Иванова Тимура Викторовича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца 00 суток, до 23 июня 2024 года", — уточнили в пресс-службе суда.
Замминистра обороны РФ Тимур Иванов в суде. Фото © Телеграм / Суды общей юрисдикции города Москвы
Согласно версии следствия, офицер вступил в преступный сговор с третьими лицами, заранее объединился с ними для получения крупной взятки при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны РФ. Во время судебного заседания Иванов был в военной форме, он предпочёл повернуться спиной к камерам.
Напомним, Иванов был задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) — более одного миллиона рублей — накануне вечером. Максимальное наказание по инкриминируемой ему статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президенту РФ Владимиру Путину уже доложили о задержании чиновника. Также об этом заранее был проинформирован глава ведомства Сергей Шойгу.