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24 апреля, 06:49

Замминистра обороны России повернулся спиной к камерам на суде по взятке и был арестован

Басманный суд Москвы арестовал на 2 месяца замминистра обороны РФ Иванова

Замминистра обороны РФ Тимур Иванов. Обложка © ТАСС / Сергей Мальгавко

Замминистра обороны РФ Тимур Иванов. Обложка © ТАСС / Сергей Мальгавко

Басманный суд Москвы арестовал заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова по делу о получении взятки "в виде оказания услуг имущественного характера". Согласно решению инстанции, генерал-полковник пробудет в СИЗО как минимум до 23 июня 2024 года. Ему вменяется статья "Получение взятки в особо крупном размере".

Замминистра обороны РФ Тимур Иванов в суде. Видео © Телеграм / Суды общей юрисдикции города Москвы

"Постановлением Басманного районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования и в отношении заместителя министра обороны РФ Иванова Тимура Викторовича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца 00 суток, до 23 июня 2024 года", — уточнили в пресс-службе суда.

Замминистра обороны РФ Тимур Иванов в суде. Фото © Телеграм / Суды общей юрисдикции города Москвы

Замминистра обороны РФ Тимур Иванов в суде. Фото © Телеграм / Суды общей юрисдикции города Москвы

Согласно версии следствия, офицер вступил в преступный сговор с третьими лицами, заранее объединился с ними для получения крупной взятки при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны РФ. Во время судебного заседания Иванов был в военной форме, он предпочёл повернуться спиной к камерам.

Генерал из списка "Форбс": Что известно о задержанном за взятку замминистра обороны Иванове
Генерал из списка "Форбс": Что известно о задержанном за взятку замминистра обороны Иванове

Напомним, Иванов был задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) — более одного миллиона рублей — накануне вечером. Максимальное наказание по инкриминируемой ему статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президенту РФ Владимиру Путину уже доложили о задержании чиновника. Также об этом заранее был проинформирован глава ведомства Сергей Шойгу.

Андрей Бражников
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