Песков: Путину и Шойгу доложили о задержании замглавы Минобороны Иванова
Замминистра обороны Тимур Иванов. Фото © Министерство обороны Российской Федерации
Президенту Владимиру Путину доложили о задержании замминистра обороны Тимура Иванова. Также об этом заранее был проинформирован глава ведомства Сергей Шойгу, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Президенту России Владимиру Путину доложено о задержании замминистра обороны Тимура Иванова. Также заранее был поставлен в известность министр обороны Сергей Шойгу", — сказал пресс-секретарь президента журналистам.
Напомним, о задержании заместителя министра обороны стало известно буквально полчаса назад. Как сообщали в пресс-службе Следственного комитета, Иванов подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ — получение взятки.