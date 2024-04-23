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23 апреля, 18:45

Песков: Путину и Шойгу доложили о задержании замглавы Минобороны Иванова

Замминистра обороны Тимур Иванов. Фото © Министерство обороны Российской Федерации

Замминистра обороны Тимур Иванов. Фото © Министерство обороны Российской Федерации

Президенту Владимиру Путину доложили о задержании замминистра обороны Тимура Иванова. Также об этом заранее был проинформирован глава ведомства Сергей Шойгу, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Президенту России Владимиру Путину доложено о задержании замминистра обороны Тимура Иванова. Также заранее был поставлен в известность министр обороны Сергей Шойгу", — сказал пресс-секретарь президента журналистам.

Напомним, о задержании заместителя министра обороны стало известно буквально полчаса назад. Как сообщали в пресс-службе Следственного комитета, Иванов подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ — получение взятки.

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Александр Юнашев
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