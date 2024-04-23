Песков: Путину и Шойгу доложили о задержании замглавы Минобороны Иванова

Президенту Владимиру Путину доложили о задержании замминистра обороны Тимура Иванова. Также об этом заранее был проинформирован глава ведомства Сергей Шойгу, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Президенту России Владимиру Путину доложено о задержании замминистра обороны Тимура Иванова. Также заранее был поставлен в известность министр обороны Сергей Шойгу", — сказал пресс-секретарь президента журналистам.