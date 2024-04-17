Экс-коллег полковника Захарченко из секретного отдела МВД ищут за взятку в 5 млрд
Экс-коллег полковника МВД Захарченко разыскивают за взятку в 5 млрд рублей
Силовики ищут двух бывших коллег сотрудника МВД РФ Дмитрия Захарченко, отбывающего тюремный срок за преступления коррупционного характера. Их подозревают в получении взятки в размере пяти миллиардов рублей, говорится в материалах уголовного дела.
"В получении незаконных вознаграждений от администратора криптовалютной биржи на общую сумму почти пять миллиардов рублей обвинён сотрудник одного из самых секретных подразделений министерства — Бюро специальных технических мероприятий (БСТМ) — Георгий Сатюков", — сказано в материале "Коммерсанта", сотрудники которого ознакомились с информацией по делу.
Помимо Сатюкова в деле фигурирует его бывший сослуживец Дмитрий Соколов, выполнявший функции посредника. Согласно данным следствия, сейчас оба фигуранта находятся в Дубае, где у одного из них апартаменты в восьмисотметровой башне "Бурдж-Халифа". Сатюков и Соколов заочно арестованы на два месяца с момента экстрадиции на территорию РФ либо с момента задержания на территории РФ.
По сведениям ТАСС, беглецов объявили в международный розыск. При этом мужчин успели допросить следователи СК, которые ведут дело, и изъять у них загранпаспорта, но это не помешало им скрыться.
Напомним, в мае 2022 года экс-начальника управления "Т" ГУ экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ Дмитрия Захарченко приговорили к 16 годам тюрьмы в рамках уголовного дела о получении взяток — второго, где он был фигурантом. По первому его осудили ещё летом 2019 года, приговорив к 13 годам ИК строгого режима. В 2016 году в квартирах, которые принадлежали родным бывшего полковника, было найдено восемь с половиной миллиардов рублей в валюте. В декабре 2017 года Никулинским районным судом было принято решение о конфискации этих средств в государственный бюджет. А в конце 2023 года столичный суд обратил в российскую казну ещё более 50 миллионов коррумпированного экс-правоохранителя.
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