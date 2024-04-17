Экс-коллег полковника Захарченко из секретного отдела МВД ищут за взятку в 5 млрд

Силовики ищут двух бывших коллег сотрудника МВД РФ Дмитрия Захарченко, отбывающего тюремный срок за преступления коррупционного характера. Их подозревают в получении взятки в размере пяти миллиардов рублей, говорится в материалах уголовного дела.

"В получении незаконных вознаграждений от администратора криптовалютной биржи на общую сумму почти пять миллиардов рублей обвинён сотрудник одного из самых секретных подразделений министерства — Бюро специальных технических мероприятий (БСТМ) — Георгий Сатюков", — сказано в материале "Коммерсанта", сотрудники которого ознакомились с информацией по делу.

Помимо Сатюкова в деле фигурирует его бывший сослуживец Дмитрий Соколов, выполнявший функции посредника. Согласно данным следствия, сейчас оба фигуранта находятся в Дубае, где у одного из них апартаменты в восьмисотметровой башне "Бурдж-Халифа". Сатюков и Соколов заочно арестованы на два месяца с момента экстрадиции на территорию РФ либо с момента задержания на территории РФ.