Ещё 50 "грязных" миллионов экс-полковника Захарченко обращены в казну

Суд в Москве обратил имущество экс-полковника полиции Дмитрия Захарченко, осуждённого за коррупционные преступления, в доход государства. Как сообщили в столичной прокуратуре, эта сумма составляет более 50 млн рублей. Там отметили, что на деньги, полученные криминальным путём, Захарченко и его родственники покупали многочисленные ювелирные изделия, наручные часы и недвижимость.

"Удовлетворены исковые требования Прокуратуры г. Москвы об обращении в доход РФ имущества осуждённого за коррупционные преступления бывшего полковника полиции Дмитрия Захарченко, а также его родственников и близких лиц на сумму свыше 50 млн рублей", — говорится в сообщении Прокуратуры Москвы.

Напомним, бывший руководитель управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Дмитрий Захарченко в мае 2022 года был приговорён к 16 годам по делу о получении взяток. Это дело стало вторым, по которому проходит экс-полковник. По первому он был осуждён летом 2019 года и приговорён к 13 годам колонии строгого режима. Ещё в 2016 году в квартирах, принадлежащих членам семьи экс-полковника МВД, было обнаружено валюты на 8,5 миллиарда рублей. В декабре 2017 года Никулинский районный суд Москвы постановил конфисковать данное имущество арестованного в доход государства.