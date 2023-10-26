Экс-сотрудник ФСБ Сенин приговорён к 9 годам за передачу взятки Захарченко

Военный суд заочно приговорил к девяти годам экс-сотрудника ФСБ Дмитрия Сенина, который обвиняется в посредничестве при даче взятки бывшему полковнику МВД Дмитрию Захарченко. Об этом сообщает корреспондент Лайфа.

Сейчас Сенин находится в международном розыске, поэтому приговор ему вынесли заочно. В случае задержания он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

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Напомним, бывший руководитель управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Дмитрий Захарченко в мае 2022 года был приговорён к 16 годам по делу о получении взяток. Это дело стало вторым, по которому проходит экс-полковник. По первому он был осуждён летом 2019 года и приговорён к 13 годам колонии строгого режима.