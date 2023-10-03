В Москве заочно арестовали экс-следователя по делу о взятке в биткоинах на 7,3 млрд рублей
Суд заочно арестовал экс-замглавы Тверского следственного отдела Москвы Губина
В Москве суд заочно арестовал бывшего замначальника следственного отдела по Тверскому району СК Москвы Дмитрия Губина по делу о получении взятки в биткоинах, размер которой эквивалентен 7,3 миллиарда рублей. По данным следствия, он получил её от хакерской группировки The Infraud Organization.
"Суд постановил избрать в отношении Губина Д.Ю. меру пресечения в виде ареста на срок два месяца с момента его задержания или экстрадиции", — говорится в постановлении Басманного суда.
В документе также отмечается, что Губин заочно обвиняется в получении взятки в особо крупном размере, а также в превышении должностных полномочий. Фигуранта объявили в международный розыск.
Ранее Лайф писал, что в Москве суд изъял биткоины на 1,6 миллиарда рублей у экс-следователя Марата Тамбиева. Следствие считает, что взятку ему также дали члены хакерской группировки Infraud Organization.
ТАСС / NEWS.ru / Сергей Булкин