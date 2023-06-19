Хранил в папке "Пенсия": У экс-следователя изъяли биткоины на 1,6 миллиарда рублей
В Москве суд изъял биткоины на 1,6 миллиарда рублей у экс-следователя
Никулинский суд Москвы обратил в доход государства более тысячи биткоинов, принадлежавших бывшему главе столичного СК по Тверскому району Марату Тамбиеву, сообщает пресс-служба инстанции.
"Решением суда цифровая валюта в размере 1032.1 ВТС (свыше 1,6 миллиарда рублей), принадлежащая Марату Тамбиеву, будет обращена в доход РФ", — приводит РИА "Новости" сообщение суда.
Следствие считает, что Тамбиеву дали взятку члены хакерской группировки Infraud Organization. По данным правоохранителей, бывший следователь вёл уголовное дело против кибервзломщиков — и они заплатили ему криптовалютой, чтобы он не арестовывал их активы. Однако позже сами же хакеры пожаловались на него в ФСБ — и Тамбиева задержали. По данным "Коммерсанта", коды доступа к электронному кошельку экс-следователь хранил на компьютере в папке с названием "Пенсия". Взяткодатели же отделались условными сроками.
Ранее сообщалось, что заместителю командующего Центральным округом войск Росгвардии генерал-майору Вадиму Драгомирецкому предъявлено обвинение в получении взяток на сумму более 28 миллионов рублей.
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