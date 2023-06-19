Хранил в папке "Пенсия": У экс-следователя изъяли биткоины на 1,6 миллиарда рублей

Следствие считает, что Тамбиеву дали взятку члены хакерской группировки Infraud Organization. По данным правоохранителей, бывший следователь вёл уголовное дело против кибервзломщиков — и они заплатили ему криптовалютой, чтобы он не арестовывал их активы. Однако позже сами же хакеры пожаловались на него в ФСБ — и Тамбиева задержали. По данным "Коммерсанта", коды доступа к электронному кошельку экс-следователь хранил на компьютере в папке с названием "Пенсия". Взяткодатели же отделались условными сроками.