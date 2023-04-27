Экс-главе камчатской полиции дали 11 лет колонии за взятку
Экс-главе УМВД Камчатки Киселёву дали 11 лет колонии строго режима
Экс-начальнику УМВД по Камчатскому краю Михаилу Киселёву, обвиняемому в получении взятки и превышении полномочий, вынесен приговор. Он получил 11 лет колонии строгого режима, заодно лишившись звания генерал-майора полиции.
"Доказательства, собранные Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации, признаны судом достаточными для вынесения приговора <...> Он признан виновным в получении взятки в особо крупном размере и превышении должностных полномочий (ч. 6 ст. 290 УК РФ, ч. 1 ст. 286 УК РФ)", — сообщает Следственный комитет РФ.
Следствием и судом установлено, что в июле 2020 года в городе Петропавловске-Камчатском Киселёв приказал подчинённым вернуть ранее задержанную рыбопродукцию, перевозимую без ветеринарных документов. Также впоследствии под его руководством оперативная информация об этом задержании была сокрыта от других правоохранительных органов. А сам Киселёв через помощников получил от предпринимателя взятку в 2 миллиона рублей. Остальные участники преступления также привлечены к уголовной ответственности.
Напомним, что о задержании Михаила Киселёва стало известно в августе 2021 года во время визита главы МВД на Камчатку. На вакантный пост тогда назначили полковника полиции Ивана Кокухина, который ранее занимал должность замглавы УМВД РФ по Забайкальскому краю.