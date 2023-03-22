Замкомандующего ЦО Росгвардии Драгомирецкого обвинили в получении взяток на 28 млн рублей

Заместителю командующего Центральным округом войск Росгвардии генерал-майору Вадиму Драгомирецкому предъявлено обвинение в получении взяток на сумму более 28 миллионов рублей. Об этом сообщил военный следователь в Реутовском гарнизонном военном суде, где избирают меру пресечения генералу.

"Драгомирецкому инкриминируется получение двух взяток в размере более 28 миллионов рублей", — сказал следователь.

Также генерал-майор обвиняется в превышении должностных полномочий. Вину он признал частично.