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22 марта, 10:08

Замкомандующего ЦО Росгвардии Драгомирецкого обвинили в получении взяток на 28 млн рублей

<p>Обложка © t.me / <a href="https://t.me/Hinshtein" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Hinshtein</a></p>

Обложка © t.me / Hinshtein

Заместителю командующего Центральным округом войск Росгвардии генерал-майору Вадиму Драгомирецкому предъявлено обвинение в получении взяток на сумму более 28 миллионов рублей. Об этом сообщил военный следователь в Реутовском гарнизонном военном суде, где избирают меру пресечения генералу.

"Драгомирецкому инкриминируется получение двух взяток в размере более 28 миллионов рублей", — сказал следователь.

Также генерал-майор обвиняется в превышении должностных полномочий. Вину он признал частично.

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Напомним, 20 марта стало известно, что против Драгомирецкого возбудили уголовное дело. По словам депутата Госдумы Александра Хинштейна, генерал-майор мог получить откаты от компании-подрядчика при ремонте одной из воинских частей в Подмосковье.

Никита Никонов
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