Бывшего главу Старооскольского округа Сергиенко задержали по делу о взяточничестве
Бывшего главу Администрации Старооскольского городского округа Белгородской области Александра Сергиенко задержали по подозрению в получении взятки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"Александр Сергиенко задержан по подозрению в получении взятки", — говорится в сообщении.
Сергиенко занимал должность главы Староосколького округа Белгородской области с 2018 по 2021 год. Задержание по делу о взяточничестве связано именно с работой на этом посту.
Ранее министра сельского и рыбного хозяйства Карелии Владимира Лабинова задержали за взятку в 10 миллионов. По данным СК, он получал незаконное вознаграждение с 2021 по 2022 год через посредника.
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