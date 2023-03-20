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20 марта, 14:30

Бывшего главу Старооскольского округа Сергиенко задержали по делу о взяточничестве

Бывшего главу Администрации Старооскольского городского округа Белгородской области Александра Сергиенко задержали по подозрению в получении взятки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Александр Сергиенко задержан по подозрению в получении взятки", — говорится в сообщении.

Сергиенко занимал должность главы Староосколького округа Белгородской области с 2018 по 2021 год. Задержание по делу о взяточничестве связано именно с работой на этом посту.

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Ранее министра сельского и рыбного хозяйства Карелии Владимира Лабинова задержали за взятку в 10 миллионов. По данным СК, он получал незаконное вознаграждение с 2021 по 2022 год через посредника.

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VK / Александр Сергиенко

Светлана Оперук
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