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15 марта, 11:53

Путин призвал прокуроров жёстко реагировать на попытки дестабилизации в России

Президент России Владимир Путин призвал прокуроров жёстко реагировать на попытки дестабилизации общественно-политической обстановки в стране. Об этом глава государства заявил во время выступления на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры.

"Более активно прокурорам следует противодействовать экстремизму <…>. Как уже отмечал на недавней коллегии ФСБ, количество таких преступлений в прошлом году возросло. Прошу жёстко реагировать на попытки дестабилизации общественно-политической обстановки в стране", — отметил Путин.

Также президент призвал принципиально и жёстко бороться со взяточничеством. При этом глава государства указал, что уже существует позитивная динамика в борьбе с терроризмом, коррупцией и криминалом.

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Напомним, выступая на расширенной коллегии Генеральной прокуратуры, Владимир Путин также призвал уделять особое внимание защите прав военнослужащих и их семей, а также поддержке родственников погибших.

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LIFE / Павел Баранов

Александра Вишнякова
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