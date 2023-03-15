Путин призвал прокуроров жёстко реагировать на попытки дестабилизации в России

Президент России Владимир Путин призвал прокуроров жёстко реагировать на попытки дестабилизации общественно-политической обстановки в стране. Об этом глава государства заявил во время выступления на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры.

"Более активно прокурорам следует противодействовать экстремизму <…>. Как уже отмечал на недавней коллегии ФСБ, количество таких преступлений в прошлом году возросло. Прошу жёстко реагировать на попытки дестабилизации общественно-политической обстановки в стране", — отметил Путин.

Также президент призвал принципиально и жёстко бороться со взяточничеством. При этом глава государства указал, что уже существует позитивная динамика в борьбе с терроризмом, коррупцией и криминалом.