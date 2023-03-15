Путин: На действия противников нужно ответить расширением экономических свобод в РФ

Президент России Владимир Пути заявил, что Москва на действия противников должна ответить расширением экономических свобод в стране. Об этом он сказал во время выступления на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры страны.

"На все действия со стороны наших недоброжелателей и противников мы должны ответить одним — расширением экономических свобод. Но, конечно, всё должно быть в рамках закона", — подчеркнул российский лидер.