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15 марта, 11:54

Путин: На действия противников нужно ответить расширением экономических свобод в РФ

Президент России Владимир Пути заявил, что Москва на действия противников должна ответить расширением экономических свобод в стране. Об этом он сказал во время выступления на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры страны.

"На все действия со стороны наших недоброжелателей и противников мы должны ответить одним — расширением экономических свобод. Но, конечно, всё должно быть в рамках закона", — подчеркнул российский лидер.

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Ранее Лайф рассказывал, что Россия может приостановить договоры о двойном налогообложении с недружественными странами. С таким предложением выступили Минфин и МИД.

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LIFE / Павел Баранов

Александр Юнашев
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