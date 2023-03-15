Россия может приостановить договоры о двойном налогообложении с недружественными странами

Минфин России и МИД РФ обратились к президенту Владимиру Путину с предложением приостановить действие договоров об избежании двойного налогообложения со всеми недружественными странами до восстановления прав страны. Об этом говорится в заявлении Министерства финансов.

Ведомства напомнили, что с 2022 года в отношении России вводятся международные санкции, а в феврале 2023 года РФ была включена Европейским союзом в так называемый чёрный список ЕС из-за отсутствия сотрудничества в налоговой сфере. При этом ограничительные меры противоречат международному праву, что даёт основания Москве действовать в ответ.

"В связи с этим Минфин России и МИД России выступили с предложением к президенту РФ издать указ о приостановлении действия соглашений об избежании двойного налогообложения со всеми странами, которые ввели против России односторонние экономические ограничительные меры", — отмечается в сообщении.

Если глава государства поддержит данное предложение, то применение пониженных ставок в отношении дохода, на который распространяется действие соглашений об избежании двойного налогообложения, будет приостановлено.