ЕС включил Россию в список стран – налоговых убежищ

Евросоюз включил Россию в перечень стран с юрисдикциями, не сотрудничающими по налоговым вопросам. Кроме РФ в "серый список" вошли Британские Виргинские острова, Коста-Рика и Маршалловы острова. Информация следует из официального заявления ЕС.

"ЕС продолжает поощрять справедливую налоговую конкуренцию и бороться с вредной налоговой практикой. Совет сегодня принял решение добавить Британские Виргинские острова, Коста-Рику, Маршалловы острова и Россию в список юрисдикций ЕС, не допускающих сотрудничества для целей налогообложения", — сказано в документе.

Теперь в этом перечне указаны 16 государств, в частности Багамские острова, Самоа и другие. В объяснении Евросоюза о причинах данного решения указано, что ЕС включает в "серый список" страны, которые либо не ведут конструктивный диалог с организацией по вопросам налогового управления, либо не выполняют свои обязательства по проведению необходимых реформ.

Также в ЕС выразили сожаление, что" юрисдикции не сотрудничают в налоговых вопросах", и предложили названным странам "улучшить свою правовую базу для решения выявленных проблем".