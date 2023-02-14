ЕС включил Россию в список стран – налоговых убежищ
Евросоюз включил Россию в список юрисдикций, не сотрудничающих по налоговым вопросам
Евросоюз включил Россию в перечень стран с юрисдикциями, не сотрудничающими по налоговым вопросам. Кроме РФ в "серый список" вошли Британские Виргинские острова, Коста-Рика и Маршалловы острова. Информация следует из официального заявления ЕС.
"ЕС продолжает поощрять справедливую налоговую конкуренцию и бороться с вредной налоговой практикой. Совет сегодня принял решение добавить Британские Виргинские острова, Коста-Рику, Маршалловы острова и Россию в список юрисдикций ЕС, не допускающих сотрудничества для целей налогообложения", — сказано в документе.
Теперь в этом перечне указаны 16 государств, в частности Багамские острова, Самоа и другие. В объяснении Евросоюза о причинах данного решения указано, что ЕС включает в "серый список" страны, которые либо не ведут конструктивный диалог с организацией по вопросам налогового управления, либо не выполняют свои обязательства по проведению необходимых реформ.
Также в ЕС выразили сожаление, что" юрисдикции не сотрудничают в налоговых вопросах", и предложили названным странам "улучшить свою правовую базу для решения выявленных проблем".
Ранее в Евросоюзе заявили об активизации работы по передаче замороженных российских активов Киеву. Как следует из документа по итогам саммита стран ЕС в Брюсселе, деньги пойдут на восстановление инфраструктуры Украины. Вместе с тем также указано, что лидеры стран – членов союза согласились на дальнейшее расширение ограничений в отношении России.
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