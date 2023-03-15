Глава Минсельхоза Карелии задержан по делу о взятке

Министр сельского и рыбного хозяйства Карелии Владимир Лабинов задержан по подозрению в получении крупной взятки. Об этом информирует в среду пресс-служба Следственного комитета. По данным ведомства, с 2021 по 2022 год чиновник через посредника получил незаконное вознаграждение в размере десяти миллионов рублей.

Министр сельского и рыбного хозяйства Карелии Владимир Лабинов задержан за взятку в 10 млн. Видео © Следственный комитет

"Взятка предназначалась за совершение незаконных действий в интересах предпринимателя, связанных с получением субсидий (грантов) на реализацию мероприятий по развитию сельского хозяйства и поддержке фермеров", — сообщили в СК.

Местные СМИ сообщили, что с утра 15 марта в Минсельхозе Карелии проходили обыски. К мероприятиям якобы были привлечены оперативники Управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД Карелии совместно с республиканскими УФСБ и СУ СК РФ. К слову, в 2022 году в карельском Минсельхозе тоже проходили обыски в рамках уголовного дела о мошенничестве с грантами, но тогда о каких-либо задержаниях не сообщалось.

Лабинов родился в Чувашии, окончил Московскую ветеринарную академию им. К.И. Скрябина и Российскую академию государственной службы при Президенте России. Является кандидатом сельскохозяйственных наук. С 1996 года занимал руководящие должности в Росплемобъединении, Департаменте животноводства и племенного дела Министерства сельского хозяйства и продовольствия РФ, ОАО "Вимм-Билль-Данн", НКО "Российский союз предприятий молочной отрасли". С 2012 года являлся директором Департамента животноводства и племенного дела Министерства сельского хозяйства РФ. В Карелии работал с сентября 2017 года, замещая должность вице-премьера регионального правительства.