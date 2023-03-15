В России подсчитали сумму изъятого у коррупционеров имущества
Генпрокурор Краснов: В 2022 году у коррупционеров изъяли имущество на сумму свыше 90 млрд
В 2022 году у коррупционеров в России изъяли имущество на сумму свыше 90 миллиардов рублей. Такие данные озвучил в среду генеральный прокурор Игорь Краснов на расширенной коллегии ведомства с участием президента Владимира Путина.
По словам Краснова, в целом противодействию коррупции в прошедшем году Генпрокуратура уделяла пристальное внимание.
"На фоне сохранения основных параметров, характеризующих состояние этой преступности, втрое возросла сумма удовлетворённых судами исковых требований прокуроров к незаконно обогатившимся чиновникам. В доход государства фактически поступило более семи с половиной тысяч объектов имущества на сумму свыше 90 миллиардов", — проинформировал глава надзорного ведомства.
Напомним, что перед Новым годом Госдума приняла закон, обязующий чиновников уведомлять о склонении к коррупции. Лица, замещающие госдолжности субъектов РФ, обязаны уведомлять прокуратуру или другие уполномоченные органы о попытках дать им взятки.