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15 марта, 12:24

В России подсчитали сумму изъятого у коррупционеров имущества

Генпрокурор Краснов: В 2022 году у коррупционеров изъяли имущество на сумму свыше 90 млрд

В 2022 году у коррупционеров в России изъяли имущество на сумму свыше 90 миллиардов рублей. Такие данные озвучил в среду генеральный прокурор Игорь Краснов на расширенной коллегии ведомства с участием президента Владимира Путина.

По словам Краснова, в целом противодействию коррупции в прошедшем году Генпрокуратура уделяла пристальное внимание.

"На фоне сохранения основных параметров, характеризующих состояние этой преступности, втрое возросла сумма удовлетворённых судами исковых требований прокуроров к незаконно обогатившимся чиновникам. В доход государства фактически поступило более семи с половиной тысяч объектов имущества на сумму свыше 90 миллиардов", — проинформировал глава надзорного ведомства.

Генпрокурор Краснов: Стоимость изъятого у коррупционеров имущества превысила ущерб

Генпрокурор Краснов: Стоимость изъятого у коррупционеров имущества превысила ущерб

Напомним, что перед Новым годом Госдума приняла закон, обязующий чиновников уведомлять о склонении к коррупции. Лица, замещающие госдолжности субъектов РФ, обязаны уведомлять прокуратуру или другие уполномоченные органы о попытках дать им взятки.

Обложка ©

Unsplash

Марина Калегина
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