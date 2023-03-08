Экс-главу Белгорода Иванова заключили под стражу по делу о крупной взятке

Бывшего главу Белгорода Антона Иванова взяли под стражу по делу о получении крупной взятки. Об этом сообщили в региональном СУ СКР.

"Свердловским районным судом города Белгорода по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — сказано в сообщении ведомства.

Известно, что экс-мэра задержали при попытке вылететь в Узбекистан. В суде он объяснил попытку выезда за границу поиском работы.

"На позапрошлой неделе я встречался с одноклассниками, это был город Ташкент... Я свободно перемещался по стране и по странам СНГ, не подозревая, что в отношении меня идут следственные мероприятия", — сказал Иванов.

Депутаты Белгородского горсовета избрали Иванова на пост главы Администрации Белгорода в декабре 2021 года. В конце октября 2022 года чиновник сообщил об уходе с поста.