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8 марта, 13:00

Экс-главу Белгорода Иванова заключили под стражу по делу о крупной взятке

Бывшего главу Белгорода Антона Иванова взяли под стражу по делу о получении крупной взятки. Об этом сообщили в региональном СУ СКР.

"Свердловским районным судом города Белгорода по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — сказано в сообщении ведомства.

Известно, что экс-мэра задержали при попытке вылететь в Узбекистан. В суде он объяснил попытку выезда за границу поиском работы.

"На позапрошлой неделе я встречался с одноклассниками, это был город Ташкент... Я свободно перемещался по стране и по странам СНГ, не подозревая, что в отношении меня идут следственные мероприятия", — сказал Иванов.

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Депутаты Белгородского горсовета избрали Иванова на пост главы Администрации Белгорода в декабре 2021 года. В конце октября 2022 года чиновник сообщил об уходе с поста.

Ранее Лайф писал о том, что бывший мэр Белгорода Антон Иванов задержан правоохранительными органами по подозрению в получении взяток в особо крупном размере.

Обложка ©

Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / anton_ivanov_adm

Илья Суриков
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