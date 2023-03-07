Создателя телеграм-канала "Протестный МГУ" приговорили к 8,5 года колонии за фейки о ВС РФ

Создателя телеграм-канала "Протестный МГУ" студента Дмитрия Иванова приговорили к восьми годам и шести месяцам лишения свободы за публикацию недостоверных сведений об Армии РФ. Данное решение принял Тимирязевский суд Москвы.

"Суд признал виновным Иванова по п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ ("Публичное распространение заведомо ложной информации о Российской армии по мотивам политической ненависти") и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет и 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима и лишением права заниматься администрированием сайтов на четыре года", — рассказали в суде ТАСС.

В отношении Иванова возбудили уголовное дело ещё летом прошлого года, всё это время он находился под стражей. Его осудили за публикации, в которых были описаны события СВО, ситуация на Запорожской АЭС, в городах Буча и Ирпень, а также потери российской авиации. Сам Иванов был студентом факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ.