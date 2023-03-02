Госдума вводит ответственность до 7 лет лишения свободы за дискредитацию участников СВО

Депутаты Государственной думы в ходе пленарного заседания приняли во втором чтении проект закона о введении наказания за дискредитацию участников СВО на Украине, в том числе добровольцев. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Согласно поправкам во втором чтении, наказание за публичные действия, дискредитирующие российских военных, может составить до семи лет лишения свободы в том случае, если они повлекли смерть или массовые беспорядки. Изменения вносятся в статью 280.3 УК РФ. Максимальный срок лишения свободы по ней предусматривается до 15 лет, а штраф — до пяти миллионов рублей.