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2 марта, 11:02

Госдума вводит ответственность до 7 лет лишения свободы за дискредитацию участников СВО

Депутаты Государственной думы в ходе пленарного заседания приняли во втором чтении проект закона о введении наказания за дискредитацию участников СВО на Украине, в том числе добровольцев. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Согласно поправкам во втором чтении, наказание за публичные действия, дискредитирующие российских военных, может составить до семи лет лишения свободы в том случае, если они повлекли смерть или массовые беспорядки. Изменения вносятся в статью 280.3 УК РФ. Максимальный срок лишения свободы по ней предусматривается до 15 лет, а штраф — до пяти миллионов рублей.

Также на добровольческие формирования предлагается распространить действие статьи 207.3 УК РФ об ответственности за фейки о ВС России. Она предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы.

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Накануне в Госдуму внесли поправки об уголовной ответственности за дискредитацию участников СВО. В нижней палате парламента уверены, что инициатива защитит всех наших военных. Вчера же комитет ГД одобрил поправки об ужесточении наказания за дискредитацию участников СВО.

Обложка ©

Shutterstock

Светлана Оперук
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