ТАСС: Бывший мэр Белгорода Иванов задержан по подозрению в получении взяток
Бывший мэр Белгорода Антон Иванов задержан правоохранительными органами по подозрению в получении взяток в особо крупном размере. Об этом со ссылкой на источник сообщает ТАСС.
По словам собеседника агентства, в ближайшее время будет решаться вопрос об аресте бывшего градоначальника.
Отметим, что Иванов занимал свой пост с декабря 2021 года, а 31 октября 2022 года он подал заявление об отставке в связи с переходом на другое место работы.
Обложка ©
Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / anton_ivanov_adm