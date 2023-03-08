ТАСС: Бывший мэр Белгорода Иванов задержан по подозрению в получении взяток

Бывший мэр Белгорода Антон Иванов задержан правоохранительными органами по подозрению в получении взяток в особо крупном размере. Об этом со ссылкой на источник сообщает ТАСС.

По словам собеседника агентства, в ближайшее время будет решаться вопрос об аресте бывшего градоначальника.