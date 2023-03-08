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8 марта, 09:17

ТАСС: Бывший мэр Белгорода Иванов задержан по подозрению в получении взяток

Бывший мэр Белгорода Антон Иванов задержан правоохранительными органами по подозрению в получении взяток в особо крупном размере. Об этом со ссылкой на источник сообщает ТАСС.

По словам собеседника агентства, в ближайшее время будет решаться вопрос об аресте бывшего градоначальника.

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Отметим, что Иванов занимал свой пост с декабря 2021 года, а 31 октября 2022 года он подал заявление об отставке в связи с переходом на другое место работы.

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Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / anton_ivanov_adm

Артур Белкин
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