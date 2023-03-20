Против замкомандующего Центральным округом войск Росгвардии Драгомирецкого завели дело

В отношении заместителя командующего Центральным округом войск Росгвардии генерал-майора Вадима Драгомирецкого возбудили уголовное дело по подозрению в получении многомиллионных взяток и превышении полномочий. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

"Это разоблачение стало результатом совместных усилий ФСБ и Росгвардии. По решению директора Росгвардии Виктора Золотова уже направлены документы об освобождении Драгомирецкого от должности с последующим увольнением", — написал парламентарий в телеграм-канале.

Хинштейн отметил, что генерал-майор мог получить откаты на сумму 19 миллионов рублей от компании-подрядчика при ремонте одной из воинских частей в Подмосковье. Сам Драгомирецкий уже признал вину и написал заявление о явке с повинной. Сейчас с подозреваемым проводят следственные действия, позже будет решаться вопрос о мере пресечения.