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20 марта, 17:57

Против замкомандующего Центральным округом войск Росгвардии Драгомирецкого завели дело

<p>Вадим Драгомирецкий. Обложка ©<a href="https://rosguard.gov.ru/News?SearchPattern=%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC+%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9&DateFrom=&DateTo=&PageSize=10" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Сайт</a> Росгвардии</p>

Вадим Драгомирецкий. Обложка © Сайт Росгвардии

В отношении заместителя командующего Центральным округом войск Росгвардии генерал-майора Вадима Драгомирецкого возбудили уголовное дело по подозрению в получении многомиллионных взяток и превышении полномочий. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

"Это разоблачение стало результатом совместных усилий ФСБ и Росгвардии. По решению директора Росгвардии Виктора Золотова уже направлены документы об освобождении Драгомирецкого от должности с последующим увольнением", — написал парламентарий в телеграм-канале.

Хинштейн отметил, что генерал-майор мог получить откаты на сумму 19 миллионов рублей от компании-подрядчика при ремонте одной из воинских частей в Подмосковье. Сам Драгомирецкий уже признал вину и написал заявление о явке с повинной. Сейчас с подозреваемым проводят следственные действия, позже будет решаться вопрос о мере пресечения.

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Наталья Исакова
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