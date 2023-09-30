Регион

Уведомления отключены

30 сентября, 10:55

Раскрыта коррупционная схема задержанного мэра Печоры

SHOT: Задержанный мэр Печоры Серов брал взятки за контракты по благоустройству

<p>Валерий Серов. Обложка © <a href="https://www.pechoraonline.ru/ru/news/15906/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">pechoraonline.ru</a></p>

Валерий Серов. Обложка © pechoraonline.ru

Задержанный сегодня глава администрации Печоры Республики Коми Валерий Серов брал взятки от местного бизнесмена взамен на муниципальные контракты по благоустройству города. Как пишет SHOT, дома у него нашли около 370 тысяч рублей наличкой.

Найденные у Валерия Серова деньги. Фото © Telegram / "СУ СК России по Республике Коми"

Найденные у Валерия Серова деньги. Фото © Telegram / "СУ СК России по Республике Коми"

Так, чиновник за вознаграждение помогал индивидуальному предпринимателю получать контракты на ремонт и благоустройство парков и других мест общего пользования Печоры. Помогал в преступной схеме заместитель мэра Андрей Канищев, в биографии которого — убийство музыканта на фаер-шоу в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении обоих задержанных возбуждено уголовное дело по статье "Получение взятки в особо крупном размере".

Глава отдела контрразведки пермского УФСБ арестован в Москве за взятку в 100 млн

Глава отдела контрразведки пермского УФСБ арестован в Москве за взятку в 100 млн

Напомним, Валерий Серов был задержан сегодня по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. К операции привлекли полицейских и ОМОН. Главу администрации везут в Сыктывкар для дачи показаний. Примечательно, что недавно он заключил контракт с Минобороны для прохождения службы в зоне проведения СВО.

Матвей Константинов
  • Новости
  • Коррупция
  • Криминал
  • Происшествия
  • Коми, Республика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров