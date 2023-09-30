Раскрыта коррупционная схема задержанного мэра Печоры

Задержанный сегодня глава администрации Печоры Республики Коми Валерий Серов брал взятки от местного бизнесмена взамен на муниципальные контракты по благоустройству города. Как пишет SHOT, дома у него нашли около 370 тысяч рублей наличкой.

Найденные у Валерия Серова деньги. Фото © Telegram / "СУ СК России по Республике Коми"

Так, чиновник за вознаграждение помогал индивидуальному предпринимателю получать контракты на ремонт и благоустройство парков и других мест общего пользования Печоры. Помогал в преступной схеме заместитель мэра Андрей Канищев, в биографии которого — убийство музыканта на фаер-шоу в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении обоих задержанных возбуждено уголовное дело по статье "Получение взятки в особо крупном размере".