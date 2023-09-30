Раскрыта коррупционная схема задержанного мэра Печоры
SHOT: Задержанный мэр Печоры Серов брал взятки за контракты по благоустройству
Валерий Серов. Обложка © pechoraonline.ru
Задержанный сегодня глава администрации Печоры Республики Коми Валерий Серов брал взятки от местного бизнесмена взамен на муниципальные контракты по благоустройству города. Как пишет SHOT, дома у него нашли около 370 тысяч рублей наличкой.
Найденные у Валерия Серова деньги. Фото © Telegram / "СУ СК России по Республике Коми"
Так, чиновник за вознаграждение помогал индивидуальному предпринимателю получать контракты на ремонт и благоустройство парков и других мест общего пользования Печоры. Помогал в преступной схеме заместитель мэра Андрей Канищев, в биографии которого — убийство музыканта на фаер-шоу в состоянии алкогольного опьянения.
В отношении обоих задержанных возбуждено уголовное дело по статье "Получение взятки в особо крупном размере".
Напомним, Валерий Серов был задержан сегодня по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. К операции привлекли полицейских и ОМОН. Главу администрации везут в Сыктывкар для дачи показаний. Примечательно, что недавно он заключил контракт с Минобороны для прохождения службы в зоне проведения СВО.