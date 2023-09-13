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13 сентября, 15:48

Глава отдела контрразведки пермского УФСБ арестован в Москве за взятку в 100 млн

Суд арестовал главу отдела контрразведки пермского УФСБ Царегородцева за взятку

Бывший глава отдела контрразведки управления ФСБ по Пермскому краю Григорий Царегородцев взят под стражу по обвинению в получении взятки на сумму в 100 миллионов рублей. Об этом сказано в постановлении 235-го гарнизонного военного суда в Москве.

"Царегородцев, являясь должностным лицом, совершил получение взятки в виде наличных денег в особо крупном размере — в сумме 100 миллионов рублей — за совершение как входящих в его служебные полномочия действий, так и незаконных действий, а также за общее покровительство и попустительство по службе", — указано в тексте инстанции.

Детали уголовного дела не уточняются. По сведениям ТАСС, Царегородцев был арестован в конце апреля 2023 года, затем срок его заключения под стражей был продлён до 7 ноября.

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Обложка ©

Shutterstock

Татьяна Миссуми
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