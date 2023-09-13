Глава отдела контрразведки пермского УФСБ арестован в Москве за взятку в 100 млн
Суд арестовал главу отдела контрразведки пермского УФСБ Царегородцева за взятку
Бывший глава отдела контрразведки управления ФСБ по Пермскому краю Григорий Царегородцев взят под стражу по обвинению в получении взятки на сумму в 100 миллионов рублей. Об этом сказано в постановлении 235-го гарнизонного военного суда в Москве.
"Царегородцев, являясь должностным лицом, совершил получение взятки в виде наличных денег в особо крупном размере — в сумме 100 миллионов рублей — за совершение как входящих в его служебные полномочия действий, так и незаконных действий, а также за общее покровительство и попустительство по службе", — указано в тексте инстанции.
Детали уголовного дела не уточняются. По сведениям ТАСС, Царегородцев был арестован в конце апреля 2023 года, затем срок его заключения под стражей был продлён до 7 ноября.
Ранее Савёловский районный суд Москвы приговорил к 12 годам колонии строгого режима экс-помощника главы Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) Дмитрия Натарова по делам о взятке и педофилии.
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