Экс-чиновника Россельхознадзора отправили в тюрьму за педофилию и взятку

Савёловский районный суд Москвы приговорил к 12 годам колонии строгого режима экс-помощника главы Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) Дмитрия Натарова по делам о взятке и педофилии. Также он будет должен выплатить штраф в размере 18,8 млн рублей. Об этом сообщает столичная прокуратура.

"С учётом позиции государственного обвинителя прокуратуры Северного административного округа, Савёловский районный суд приговорил 44-летнего теперь уже бывшего помощника руководителя Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Дмитрия Натарова к 12 годам лишения свободы", — говорится в телеграм-канале ведомства.

Также бывший помощник руководителя Россельхонадзора на десять лет лишён права занимать должности на госслужбе. Уточняется, что он осуждён за получение взятки в особо крупном размере и развратные действия в отношении несовершеннолетнего.