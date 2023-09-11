Экс-чиновника Россельхознадзора отправили в тюрьму за педофилию и взятку
Экс-чиновник Россельхознадзора Натаров осуждён на 12 лет за педофилию и взятку
Экс-чиновник Россельхознадзора Дмитрий Натаров. Обложка © fsvps.gov.ru
Савёловский районный суд Москвы приговорил к 12 годам колонии строгого режима экс-помощника главы Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) Дмитрия Натарова по делам о взятке и педофилии. Также он будет должен выплатить штраф в размере 18,8 млн рублей. Об этом сообщает столичная прокуратура.
"С учётом позиции государственного обвинителя прокуратуры Северного административного округа, Савёловский районный суд приговорил 44-летнего теперь уже бывшего помощника руководителя Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Дмитрия Натарова к 12 годам лишения свободы", — говорится в телеграм-канале ведомства.
Также бывший помощник руководителя Россельхонадзора на десять лет лишён права занимать должности на госслужбе. Уточняется, что он осуждён за получение взятки в особо крупном размере и развратные действия в отношении несовершеннолетнего.
Как сообщал Лайф, Дмитрий Натаров был уволен с занимаемой должности 27 апреля 2020 года после подозрений в педофилии. Потерпевшей признали дочь друзей экс-чиновника, которой на момент начала преступных действий было всего 13 лет. Также бывшему помощнику главы Россельхознадзора инкриминировалось получение от представителей разных юридических лиц более шести миллионов рублей в качестве взяток.