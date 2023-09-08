Под Воронежем ищут особо жестокого педофила, избившего и изнасиловавшего школьницу

В Борисоглебске Воронежской области педофил с особой жестокостью надругался над школьницей. По данным SHOT, неизвестный подкараулил 15-летнюю девочку около 21:00 около улиц Бланской и Чапаева в частном секторе, когда та шла домой из магазина.

Извращенец набросился на жертву и ударил её шокером. Та в панике побежала, но упала, после чего была изнасилована, избита и чуть не задушена. Очнувшись после потери сознания, девочка обнаружила пропажу своего айфона. Она с трудом добралась домой, где рассказала обо всём маме, а та — полиции.

Насильника уже ищут. Не исключено, что у него могли быть и другие жертвы. Возбуждены уголовные дела по статьям "Изнасилование" и "Разбой".