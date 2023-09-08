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8 сентября, 12:16

Под Воронежем ищут особо жестокого педофила, избившего и изнасиловавшего школьницу

В Воронежской области педофил изнасиловал, избил и ограбил школьницу

В Борисоглебске Воронежской области педофил с особой жестокостью надругался над школьницей. По данным SHOT, неизвестный подкараулил 15-летнюю девочку около 21:00 около улиц Бланской и Чапаева в частном секторе, когда та шла домой из магазина.

Извращенец набросился на жертву и ударил её шокером. Та в панике побежала, но упала, после чего была изнасилована, избита и чуть не задушена. Очнувшись после потери сознания, девочка обнаружила пропажу своего айфона. Она с трудом добралась домой, где рассказала обо всём маме, а та — полиции.

Насильника уже ищут. Не исключено, что у него могли быть и другие жертвы. Возбуждены уголовные дела по статьям "Изнасилование" и "Разбой".

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А другим девочкам повезло — их спасли случайные прохожие. В Краснодарском крае женщины заметили предполагаемого педофила, который стоял с расстёгнутой ширинкой и общался с детьми. Пытаясь оправдаться, неизвестный заявил, что одна из несовершеннолетних якобы приходится ему дочерью. Его уже задержали.

Обложка ©

Shutterstock

Матвей Константинов
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