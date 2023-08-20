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20 августа, 12:14

Педофил из Казани почти год совращал своим порно девочку из Сочи

Житель Казани задержан за отправку непристойных видео и фото школьнице из Сочи

Житель Казани познакомился с 12-летней девочкой из Сочи в Интернете прошлой осенью, после чего начал отправлять ей видео интимного характера. Об этом пишет Mash Iptash.

23-летний знакомый сначала вёл со школьницей невинные беседы, но постепенно стал выводить её на взрослые разговоры. Он присылал девочке непристойные фотографии и ролики. Затем он начал убеждать ребёнка отправить ему в ответ нечто подобное. Полиция задержала преступника.

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Ранее Лайф писал, что в Ижевске 15-летняя школьница выпрыгнула из окна четвёртого этажа, спасаясь от пытавшегося изнасиловать её педофила. Пострадавшая была госпитализирована с переломами.

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Shutterstock

Татьяна Миссуми
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