Девочка спаслась от педофила из Ижевска, выпрыгнув с четвёртого этажа

В Ижевске 15-летняя школьница выпрыгнула из окна четвёртого этажа, спасаясь от пытавшегося изнасиловать её педофила. Как сообщил источник РИА "Новости" в экстренных службах Удмуртской Республики, пострадавшая была госпитализирована с переломами.

"Ей пришлось выпрыгнуть из окна четвёртого этажа жилого дома, когда её хотел изнасиловать знакомый мужчина — хозяин квартиры", — добавил он.