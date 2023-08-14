Регион

Уведомления отключены

14 августа, 09:25

Девочка спаслась от педофила из Ижевска, выпрыгнув с четвёртого этажа

В Ижевске школьница выпрыгнула из окна четвёртого этажа, спасаясь от педофила

В Ижевске 15-летняя школьница выпрыгнула из окна четвёртого этажа, спасаясь от пытавшегося изнасиловать её педофила. Как сообщил источник РИА "Новости" в экстренных службах Удмуртской Республики, пострадавшая была госпитализирована с переломами.

"Ей пришлось выпрыгнуть из окна четвёртого этажа жилого дома, когда её хотел изнасиловать знакомый мужчина — хозяин квартиры", добавил он.

Как сообщили агентству в республиканской прокуратуре, возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 132 Уголовного кодекса "Насильственные действия сексуального характера, совершённые в отношении несовершеннолетней". По ней педофилу грозит до 15 лет лишения свободы.

Спасённый от кровавого самосуда педофил из Мисайлово устроил притон в угнанном авто

Спасённый от кровавого самосуда педофил из Мисайлово устроил притон в угнанном авто

Лайф рассказывал, как в Анапе, Краснодарский край, 49-летний безработный мужчина зашёл в комнату отдыха детского лагеря "Счастливое детство" и совершил действия сексуального характера в отношении школьниц. Изначально было известно о пяти пострадавших, однако позднее выяснилось, что извращенец обошёл несколько лагерей в поисках жертв, а вожатых запирал в комнатах. Возбуждено уголовное дело, педофила уже заключили под стражу.

Обложка ©

Shutterstock

Матвей Константинов
  • Новости
  • Дети
  • Криминал
  • Удмуртская Республика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров