Девочка спаслась от педофила из Ижевска, выпрыгнув с четвёртого этажа
В Ижевске школьница выпрыгнула из окна четвёртого этажа, спасаясь от педофила
В Ижевске 15-летняя школьница выпрыгнула из окна четвёртого этажа, спасаясь от пытавшегося изнасиловать её педофила. Как сообщил источник РИА "Новости" в экстренных службах Удмуртской Республики, пострадавшая была госпитализирована с переломами.
"Ей пришлось выпрыгнуть из окна четвёртого этажа жилого дома, когда её хотел изнасиловать знакомый мужчина — хозяин квартиры", — добавил он.
Как сообщили агентству в республиканской прокуратуре, возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 132 Уголовного кодекса "Насильственные действия сексуального характера, совершённые в отношении несовершеннолетней". По ней педофилу грозит до 15 лет лишения свободы.
Лайф рассказывал, как в Анапе, Краснодарский край, 49-летний безработный мужчина зашёл в комнату отдыха детского лагеря "Счастливое детство" и совершил действия сексуального характера в отношении школьниц. Изначально было известно о пяти пострадавших, однако позднее выяснилось, что извращенец обошёл несколько лагерей в поисках жертв, а вожатых запирал в комнатах. Возбуждено уголовное дело, педофила уже заключили под стражу.
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