Педофил из Анапы уклонился в суде от покаяния за изнасилование девочек в лагере и был арестован

Анапский городской суд заключил под стражу 49-летнего Геннадия, задержанного за сексуальное насилие над девочками в детском лагере "Счастливое детство". Как сообщили Лайфу в инстанции, уроженцу Воронежской области инкриминируются преступления, предусмотренные п. "б" ч. 4 ст. 132 (насильственные действия сексуального характера, совершённые в отношении лица, не достигшего 14 лет), ч. 2 ст. 135 УК РФ (развратные действия, совершённые в отношении лица, достигшего 12 лет, но не достигшего 14 лет).

Геннадий, задержанный за сексуальное насилие над девочками в детском лагере "Счастливое детство". Видео © SHOT

Согласно данным следствия, ночью 29 июля обвиняемый забрался на территорию детского лагеря "Счастливое детство" и совершил преступление сексуального характера в отношении двух девочек.

"Суд принял во внимание, что мужчина не имеет постоянного места жительства на территории Краснодарского края, ведёт бродяжнический образ жизни и может скрыться от органов следствия. Обвиняемый заключён под стражу до 29.09.2023", — сообщили в инстанции.