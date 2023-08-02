Педофил из Анапы уклонился в суде от покаяния за изнасилование девочек в лагере и был арестован
В Анапе арестовали на два месяца мужчину, надругавшегося над девочками в лагере
Геннадий, задержанный за сексуальное насилие над девочками в детском лагере "Счастливое детство". Фото © SHOT
Анапский городской суд заключил под стражу 49-летнего Геннадия, задержанного за сексуальное насилие над девочками в детском лагере "Счастливое детство". Как сообщили Лайфу в инстанции, уроженцу Воронежской области инкриминируются преступления, предусмотренные п. "б" ч. 4 ст. 132 (насильственные действия сексуального характера, совершённые в отношении лица, не достигшего 14 лет), ч. 2 ст. 135 УК РФ (развратные действия, совершённые в отношении лица, достигшего 12 лет, но не достигшего 14 лет).
Геннадий, задержанный за сексуальное насилие над девочками в детском лагере "Счастливое детство". Видео © SHOT
Согласно данным следствия, ночью 29 июля обвиняемый забрался на территорию детского лагеря "Счастливое детство" и совершил преступление сексуального характера в отношении двух девочек.
"Суд принял во внимание, что мужчина не имеет постоянного места жительства на территории Краснодарского края, ведёт бродяжнический образ жизни и может скрыться от органов следствия. Обвиняемый заключён под стражу до 29.09.2023", — сообщили в инстанции.
Сам Геннадий вопросы журналистов в суде проигнорировал. Педофил нахмурился и отвёл взгляд, от извинений воздержался.
Напомним, безработный 49-летний мужчина зашёл в комнату отдыха в детском лагере "Счастливое детство" в Анапе и совершил действия сексуального характера в отношении школьниц. Изначально сообщалось, что девочек было пять. Позже стало известно, что педофил обошёл несколько детских лагерей в поисках маленьких жертв, а чтобы ему не мешали вожатые, он запирал их в комнатах.