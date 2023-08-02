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2 августа, 14:23

Педофил из Анапы уклонился в суде от покаяния за изнасилование девочек в лагере и был арестован

В Анапе арестовали на два месяца мужчину, надругавшегося над девочками в лагере

<p>Геннадий, задержанный за сексуальное насилие над девочками в детском лагере "Счастливое детство". Фото © <a href="https://t.me/shot_shot/55052" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Геннадий, задержанный за сексуальное насилие над девочками в детском лагере "Счастливое детство". Фото © SHOT

Анапский городской суд заключил под стражу 49-летнего Геннадия, задержанного за сексуальное насилие над девочками в детском лагере "Счастливое детство". Как сообщили Лайфу в инстанции, уроженцу Воронежской области инкриминируются преступления, предусмотренные п. "б" ч. 4 ст. 132 (насильственные действия сексуального характера, совершённые в отношении лица, не достигшего 14 лет), ч. 2 ст. 135 УК РФ (развратные действия, совершённые в отношении лица, достигшего 12 лет, но не достигшего 14 лет).

Геннадий, задержанный за сексуальное насилие над девочками в детском лагере "Счастливое детство". Видео © SHOT

Согласно данным следствия, ночью 29 июля обвиняемый забрался на территорию детского лагеря "Счастливое детство" и совершил преступление сексуального характера в отношении двух девочек.

"Суд принял во внимание, что мужчина не имеет постоянного места жительства на территории Краснодарского края, ведёт бродяжнический образ жизни и может скрыться от органов следствия. Обвиняемый заключён под стражу до 29.09.2023", — сообщили в инстанции.

Сам Геннадий вопросы журналистов в суде проигнорировал. Педофил нахмурился и отвёл взгляд, от извинений воздержался.

Лайф публикует фото педофила, надругавшегося над пятью девочками в лагере "Счастливое детство"

Лайф публикует фото педофила, надругавшегося над пятью девочками в лагере "Счастливое детство"

Напомним, безработный 49-летний мужчина зашёл в комнату отдыха в детском лагере "Счастливое детство" в Анапе и совершил действия сексуального характера в отношении школьниц. Изначально сообщалось, что девочек было пять. Позже стало известно, что педофил обошёл несколько детских лагерей в поисках маленьких жертв, а чтобы ему не мешали вожатые, он запирал их в комнатах.

Андрей Бражников
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  • Воронежская область

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