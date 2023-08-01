Лайф публикует фото педофила, надругавшегося над пятью девочками в лагере "Счастливое детство"
Опубликовано фото мужчины, задержанного за насилие над девочками в Анапе
Телеграм-канал SHOT публикует фото мужчины, задержанного за сексуальное насилие над пятью девочками в детском лагере "Счастливое детство" в Анапе.
Мужчина, задержанный за сексуальное насилие над пятью девочками в детском лагере "Счастливое детство" в Анапе. Фото © SHOT
Ранее мужчина уже привлекался к ответственности за проникновение в жилой дом, распитие алкоголя и употребление наркотиков.
Напомним, инцидент произошёл в детском лагере "Счастливое детство" в Анапе. Безработный 49-летний мужчина зашёл в комнату отдыха и совершил действия сексуального характера в отношении пяти школьниц 10–12 лет. Четыре девочки из ДНР, одна — из Московской области. Сейчас педофил задержан, с ним работают следователи.