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1 августа, 08:52
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Лайф публикует фото педофила, надругавшегося над пятью девочками в лагере "Счастливое детство"

Опубликовано фото мужчины, задержанного за насилие над девочками в Анапе

Телеграм-канал SHOT публикует фото мужчины, задержанного за сексуальное насилие над пятью девочками в детском лагере "Счастливое детство" в Анапе.

Мужчина, задержанный за сексуальное насилие над пятью девочками в детском лагере "Счастливое детство" в Анапе. Фото © SHOT

Мужчина, задержанный за сексуальное насилие над пятью девочками в детском лагере "Счастливое детство" в Анапе. Фото © SHOT

Ранее мужчина уже привлекался к ответственности за проникновение в жилой дом, распитие алкоголя и употребление наркотиков.

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Напомним, инцидент произошёл в детском лагере "Счастливое детство" в Анапе. Безработный 49-летний мужчина зашёл в комнату отдыха и совершил действия сексуального характера в отношении пяти школьниц 10–12 лет. Четыре девочки из ДНР, одна — из Московской области. Сейчас педофил задержан, с ним работают следователи.

Обложка ©

SHOT

Александра Вишнякова
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