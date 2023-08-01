Регион

Уведомления отключены

1 августа, 07:48
12575

Педофил надругался над пятью девочками в комнате отдыха лагеря "Счастливое детство"

Мужчина надругался над девочками в детском лагере "Счастливое детство" в Анапе

Житель Воронежской области надругался над девочками в детском лагере "Счастливое детство" в Анапе. Сейчас он задержан, с ним работают следователи.

Как пишет SHOT, безработный, ранее судимый 49-летний мужчина зашёл в комнату отдыха и совершил действия сексуального характера в отношении пяти школьниц 10–12 лет. Четыре девочки из ДНР, одна — из Московской области.

Возбуждены уголовные дела по статьям "Развратные действия" и "Насильственные действия сексуального характера". Ранее мужчину уже задерживали за проникновение в жилой дом, распитие алкоголя и употребление наркотиков. Как он попал в детский лагерь, выясняется.

Спасённый от кровавого самосуда педофил из Мисайлово устроил притон в угнанном авто

Спасённый от кровавого самосуда педофил из Мисайлово устроил притон в угнанном авто

А ранее в Омске задержали мужчину, который подозревается в изнасиловании двух несовершеннолетних. Против него возбуждено уголовное дело. По версии следствия, 12 июля 35-летний безработный встретил двух незнакомых восьмилетних девочек и изнасиловал их прямо на улице.

Обложка ©

Shutterstock

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Дети
  • Происшествия
  • Краснодарский край

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров