Педофил надругался над пятью девочками в комнате отдыха лагеря "Счастливое детство"

Житель Воронежской области надругался над девочками в детском лагере "Счастливое детство" в Анапе. Сейчас он задержан, с ним работают следователи.

Как пишет SHOT, безработный, ранее судимый 49-летний мужчина зашёл в комнату отдыха и совершил действия сексуального характера в отношении пяти школьниц 10–12 лет. Четыре девочки из ДНР, одна — из Московской области.

Возбуждены уголовные дела по статьям "Развратные действия" и "Насильственные действия сексуального характера". Ранее мужчину уже задерживали за проникновение в жилой дом, распитие алкоголя и употребление наркотиков. Как он попал в детский лагерь, выясняется.