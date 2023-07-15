Педофил из Омска изнасиловал двух восьмилетних девочек прямо на улице

В Омске задержали мужчину, который подозревается в изнасиловании двух несовершеннолетних девочек. Против него возбуждено уголовное дело, сообщает СУ СК РФ по области.

По версии следствия, 12 июля приблизительно около 20 часов на улице 20 лет РККА в Омске 35-летний безработный мужчина встретил двух незнакомых ему восьмилетних девочек и изнасиловал. Правоохранители смогли установить личность подозреваемого в течение суток. Он был задержан по месту проживания в Октябрьском округе Омска.

"Возбуждено уголовное дело по заявлению жительницы Омска о совершении в отношении двух детей неизвестным насильственных действий сексуального характера по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ", — рассказали в управлении.

Следствие планирует подать в суд ходатайство об аресте педофила. Ему грозит наказание в виде заключения под стражу сроком от 12 до 20 лет.