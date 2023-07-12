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12 июля, 06:41
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В Омске ребёнок сошёл с ума после того, как у него на глазах мать убила отца

В Омске шестилетний мальчик сошёл с ума после того, как мать у него на глазах убила супруга. В отношении женщины возбудили уже два уголовных дела, сообщает SHOT.

По информации телеграм-канала, всё произошло за день до Нового года. 44-летняя женщина в порыве ссоры с 59-летним супругом убила его. За всей трагедией наблюдал их общий шестилетний сын. Тогда на женщину завели уголовное дело по статье "Убийство".

Спустя полгода судебно-психологическая экспертиза установила, что у шестилетнего мальчика развилось психическое заболевание — смешанное расстройство эмоций и поведения. В отношении матери ребёнка возбудили ещё одно уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Женщина арестована.

Раскрыты шокирующие детали убийства девушки, чей труп нашли в бочке на балконе

Раскрыты шокирующие детали убийства девушки, чей труп нашли в бочке на балконе

Ранее Лайф писал, что житель Ярославля избил бывшую девушку, а потом бросил умирать её в кустах. Причём всё это происходило на глазах у маленького ребёнка.

Обложка ©

Unsplash

Иван Косицын
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