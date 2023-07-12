В Омске ребёнок сошёл с ума после того, как у него на глазах мать убила отца

В Омске шестилетний мальчик сошёл с ума после того, как мать у него на глазах убила супруга. В отношении женщины возбудили уже два уголовных дела, сообщает SHOT.

По информации телеграм-канала, всё произошло за день до Нового года. 44-летняя женщина в порыве ссоры с 59-летним супругом убила его. За всей трагедией наблюдал их общий шестилетний сын. Тогда на женщину завели уголовное дело по статье "Убийство".

Спустя полгода судебно-психологическая экспертиза установила, что у шестилетнего мальчика развилось психическое заболевание — смешанное расстройство эмоций и поведения. В отношении матери ребёнка возбудили ещё одно уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Женщина арестована.