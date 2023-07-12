Раскрыты шокирующие детали убийства девушки, чей труп нашли в бочке на балконе
Прятавший тело убитой возлюбленной в бочке переписывался с матерью от её имени
Обвиняемый в убийстве 23-летней девушки, тело которой было обнаружено в металлической бочке на балконе квартиры, переписывался с матерью от её имени. Как удалось выяснить kp.ru, он также потратил все сбережения возлюбленной, которые она откладывала на путешествие, — 500 тысяч рублей.
Как удалось выяснить kp.ru, пара встречалась около пяти лет, но с перерывом. По словам подруги убитой, первые три года парень ограничивал девушку в общении, "был тираном и абьюзером", после чего она приняла решение уйти от него и даже завела новые отношения. Но позднее состоялось их воссоединение, и со стороны казалось, что их отношения были идеальными.
Как рассказали друзья убитой девушки, в день убийства парень захотел куда-то уйти, но девушка была против и просилась с ним. Он очень переживал из-за того, что она всё равно пойдёт за ним и не пустит гулять, и " случилось то, что случилось".
Пропажу любимой убийца объяснил просто — сказал, что расстались. К тому же он вёл переписку с матерью убитой от её имени в социальных сетях. Позднее она призналась, что любила парня своей дочери "как собственного ребёнка".
Сразу же после убийства парень также стал тратить сбережения избранницы, которые она копила на путешествие, — полмиллиона рублей. Кроме того, он стал продавать и её оборудование. Вырученные деньги он давал друзьям и просил их приехать якобы после расставания. Всё это время тело девушки находилось в металлической бочке на балконе.
Ранее Лайф писал, что тело девушки нашли в металлической бочке на балконе в Великом Новгороде 7 июля. Оказалось, что её 23-летний возлюбленный убил её ещё месяц назад — в начале июня. Парень признался, что во время ссоры ручкой от сумки задушил сожительницу и спрятал тело в бочку. Жуткий тайник он вынес на балкон со знакомым, которому сказал, что внутри находятся удобрения. Затем убийца переехал с этой квартиры к знакомой девушке, где 8 июля его и задержали. На днях мужчину арестовали.
Unsplash