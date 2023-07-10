В Новгороде арестован парень, который задушил девушку и месяц хранил её тело в бочке
В Великом Новгороде арестован обвиняемый в убийстве найденной в бочке девушки
23-летний убийца девушки в Великом Новгороде. Кадр из видео СУ СКР по Новосибирской области
В Великом Новгороде арестован обвиняемый в убийстве 23-летней девушки, тело которой было обнаружено в металлической бочке на балконе квартиры. Он полностью признал вину, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.
"Сегодня по ходатайству следователя СК ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — рассказали в управлении.
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Ранее Лайф писал, что тело девушки нашли в металлической бочке на балконе в Великом Новгороде 7 июля. Оказалось, что её 23-летний возлюбленный убил её ещё месяц назад — в начале июня. Парень признался, что во время ссоры ручкой от сумки задушил сожительницу и спрятал тело в бочку. Жуткий тайник он вынес на балкон со знакомым, которому сказал, что внутри находятся удобрения. Затем убийца переехал с этой квартиры к знакомой девушке, где 8 июля его и задержали.