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10 июля, 16:44

В Новгороде арестован парень, который задушил девушку и месяц хранил её тело в бочке

В Великом Новгороде арестован обвиняемый в убийстве найденной в бочке девушки

<p>23-летний убийца девушки в Великом Новгороде. Кадр из <a href="https://t.me/suskr53/1457" target="_blank" rel="noopener noreferrer">видео</a> СУ СКР по Новосибирской области</p>

23-летний убийца девушки в Великом Новгороде. Кадр из видео СУ СКР по Новосибирской области

В Великом Новгороде арестован обвиняемый в убийстве 23-летней девушки, тело которой было обнаружено в металлической бочке на балконе квартиры. Он полностью признал вину, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

"Сегодня по ходатайству следователя СК ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — рассказали в управлении.

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Ранее Лайф писал, что тело девушки нашли в металлической бочке на балконе в Великом Новгороде 7 июля. Оказалось, что её 23-летний возлюбленный убил её ещё месяц назад — в начале июня. Парень признался, что во время ссоры ручкой от сумки задушил сожительницу и спрятал тело в бочку. Жуткий тайник он вынес на балкон со знакомым, которому сказал, что внутри находятся удобрения. Затем убийца переехал с этой квартиры к знакомой девушке, где 8 июля его и задержали.

Андрей Бражников
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