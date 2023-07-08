Регион

Уведомления отключены

8 июля, 15:11
43366

В Новгороде девушку нашли мёртвой в металлической бочке на балконе

РИА "Новости": В Новгороде нашли тело 23-летней девушки в металлической бочке

В Великом Новгороде 7 июля обнаружили тело убитой девушки 2000 года рождения, оно находилось на балконе одного из многоквартирных домов. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", сообщает региональное управление СУ СК РФ.

Бочка, в которой нашли тело убитой девушки в Великом Новгороде. Фото © VK / "ЧП 53 Великий Новгород. Новости"

Бочка, в которой нашли тело убитой девушки в Великом Новгороде. Фото © VK / "ЧП 53 Великий Новгород. Новости"

Как пишет РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах, мать убитой подала в полицию заявление о пропаже дочери, когда та перестала отвечать на её звонки. При осмотре квартиры, где жила девушка, сотрудники полиции нашли её тело. Оно было обёрнуто целлофаном и находилось в металлической бочке на балконе.

Висящую на дереве мумию нашёл житель Новой Москвы во время прогулки

Висящую на дереве мумию нашёл житель Новой Москвы во время прогулки

Ранее Лайф писал, что тело неизвестного достали из оврага глубиной восемь метров в Южном Тушине в Москве. Труп обнаружили местные жители на Окружной улице.

Обложка ©

VK / "ЧП 53 Великий Новгород. Новости"

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Криминал
  • Происшествия
  • Новгородская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров