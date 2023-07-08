В Новгороде девушку нашли мёртвой в металлической бочке на балконе

В Великом Новгороде 7 июля обнаружили тело убитой девушки 2000 года рождения, оно находилось на балконе одного из многоквартирных домов. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", сообщает региональное управление СУ СК РФ.

Как пишет РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах, мать убитой подала в полицию заявление о пропаже дочери, когда та перестала отвечать на её звонки. При осмотре квартиры, где жила девушка, сотрудники полиции нашли её тело. Оно было обёрнуто целлофаном и находилось в металлической бочке на балконе.