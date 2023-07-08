В Новгороде девушку нашли мёртвой в металлической бочке на балконе
РИА "Новости": В Новгороде нашли тело 23-летней девушки в металлической бочке
В Великом Новгороде 7 июля обнаружили тело убитой девушки 2000 года рождения, оно находилось на балконе одного из многоквартирных домов. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", сообщает региональное управление СУ СК РФ.
Бочка, в которой нашли тело убитой девушки в Великом Новгороде. Фото © VK / "ЧП 53 Великий Новгород. Новости"
Как пишет РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах, мать убитой подала в полицию заявление о пропаже дочери, когда та перестала отвечать на её звонки. При осмотре квартиры, где жила девушка, сотрудники полиции нашли её тело. Оно было обёрнуто целлофаном и находилось в металлической бочке на балконе.
Ранее Лайф писал, что тело неизвестного достали из оврага глубиной восемь метров в Южном Тушине в Москве. Труп обнаружили местные жители на Окружной улице.