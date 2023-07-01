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1 июля, 10:19

Тело неизвестного достали из оврага глубиной восемь метров в Южном Тушине

В московском районе Южное Тушино обнаружили тело неизвестного, оно было в овраге. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Нашли тело человека местные жители на Окружной улице в овраге глубиной восемь метров. Они сообщили об этом в экстренные службы, которые прибыли на место и достали труп. В настоящий момент устанавливается личность погибшего.

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Ранее житель Ленобласти во время прогулки с собакой наткнулся на обожжённую человеческую голову. Он увидел тлеющий пакет, в котором лежали и другие части расчленённого тела.

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Светлана Оперук
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