Тело неизвестного достали из оврага глубиной восемь метров в Южном Тушине
В московском районе Южное Тушино обнаружили тело неизвестного, оно было в овраге. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Нашли тело человека местные жители на Окружной улице в овраге глубиной восемь метров. Они сообщили об этом в экстренные службы, которые прибыли на место и достали труп. В настоящий момент устанавливается личность погибшего.
Ранее житель Ленобласти во время прогулки с собакой наткнулся на обожжённую человеческую голову. Он увидел тлеющий пакет, в котором лежали и другие части расчленённого тела.
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