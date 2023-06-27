Россиянин во время прогулки наткнулся на обожжённую человеческую голову

По данным телеграм-канала, 38-летний мужчина вывел своего пса в лес недалеко от дома и собака привела его к тлеющему чёрному пакету. Когда он попытался потушить пакет, ему под ноги выкатилась обожжённая голова. В пакете также были и другие части расчленённого тела.