Россиянин во время прогулки наткнулся на обожжённую человеческую голову
Житель Ленобласти нашёл пакет с расчленённым телом
Житель города Сертолово в Ленинградской области во время прогулки с собакой нашёл расчленённое человеческое тело. О страшном случае рассказывает SHOT.
По данным телеграм-канала, 38-летний мужчина вывел своего пса в лес недалеко от дома и собака привела его к тлеющему чёрному пакету. Когда он попытался потушить пакет, ему под ноги выкатилась обожжённая голова. В пакете также были и другие части расчленённого тела.
Сейчас останки отправили на экспертизу. Личность погибшего выясняется.
А в мае, также в Ленобласти, 17-летний подросток обнаружил три пакета с расчленённым телом. Останки находились возле стадиона Университета гражданской авиации в Выборге. Погибшим оказался мужчина, сейчас устанавливается его личность.
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