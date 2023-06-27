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27 июня, 06:29

Россиянин во время прогулки наткнулся на обожжённую человеческую голову

Житель Ленобласти нашёл пакет с расчленённым телом

Житель города Сертолово в Ленинградской области во время прогулки с собакой нашёл расчленённое человеческое тело. О страшном случае рассказывает SHOT.

По данным телеграм-канала, 38-летний мужчина вывел своего пса в лес недалеко от дома и собака привела его к тлеющему чёрному пакету. Когда он попытался потушить пакет, ему под ноги выкатилась обожжённая голова. В пакете также были и другие части расчленённого тела.

Сейчас останки отправили на экспертизу. Личность погибшего выясняется.

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А в мае, также в Ленобласти, 17-летний подросток обнаружил три пакета с расчленённым телом. Останки находились возле стадиона Университета гражданской авиации в Выборге. Погибшим оказался мужчина, сейчас устанавливается его личность.

Обложка ©

Unsplash

Александра Вишнякова
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