Жительница Челябинска полгода хранила расчленённый труп сожителя на балконе

В Металлургическом районе Челябинской области задержали женщину, подозреваемую в убийстве сожителя. Его труп удалось найти только на днях, но страшная трагедия разразилась аж в ноябре прошлого года. Всё это время тело мужчины пролежало на балконе дома, пишет kp.ru.

По данным следствия, в ходе пьяной ссоры Вика (имя изменено. — Прим. Лайфа) ударила возлюбленного по голове молотком. Поняв, что сожитель больше не дышит, женщина хотела его расчленить, но не смогла. Вместо этого она убрала тело на балкон, где его обнаружили 3 июня.

Балкон, где 7 месяцев лежало тело хозяина квартиры. Фото © kp.ru

Как рассказали соседи, 41-летний Женя выглядел моложе своих лет, он был тихим и проживал один. Однажды он "влюбился как мальчишка" — так в их подъезде и появилась Вика. "Молодые" жизнь стали вести бурно: постоянно гуляли, громко выпивали и собирали шумные компании. Позже, когда Евгений "исчез", его возлюбленная продолжала приходить в квартиру и временами проживала там. По соседству с трупом на балконе.

"Они неблагополучные, всё время гоп-компании тут были. Пили в квартире, на детских площадках и берегу Миасса", — делятся воспоминаниями соседи.

Соседи допускают, что так долго не слышали запах, потому что наступили холода и тело попросту заморозилось, но с приходом небывалой жары трупный чад дошёл до жильцов, и они вызвали полицию. 3 июня нашли распиленные останки убитого — практически скелет. Сейчас в отношении женщины решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу и предъявлении обвинения.