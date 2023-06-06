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6 июня, 14:21

Расчленившего жену жителя Петербурга отпустили на свободу

Расчленившего жену жителя Петербурга Сергея Петушкова отпустили из-под стражи

<p>Сергей Петушков. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/SPbGS/11535" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга</a></p>

Сергей Петушков. Обложка © Telegram / Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Колпинский районный суд Санкт-Петербурга освободил из-под стражи Сергея Петушкова, расчленившего супругу после случайного убийства. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Северной столицы. Как оказалось, статью переквалифицировали с убийства на причинение смерти по неосторожности, в связи с чем обвиняемый избежал тюремного срока.

"Суд назначил наказание в виде исправительных работ сроком на полтора года с удержанием 10% из заработной платы в доход государства. Зачтено время содержания под стражей, в связи с чем наказание считается отбытым", — говорится в сообщении.

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Напомним, в мае прошлого года Петушков был заключён под стражу по обвинению в убийстве жены. При этом мужчина два месяца делал вид, что убит горем, и "искал" супругу вместе с полицией. Известно, что пара часто скандалила и в феврале прошлого года глава семейства сильно толкнул женщину. Та ударилась головой о стену и скончалась на месте. Её благоверный расчленил тело и спрятал в Ленобласти.

Наталья Исакова
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