Немцу, убившему и расчленившему супругу-россиянку, дали в ФРГ пожизненный срок
Убивший россиянку немец Бауманн получил в Германии пожизненное наказание
Пропавшая в Германии россиянка Екатерина Болгова (Бауманн) © Instagram (Признан экстремистским и запрещён на территории РФ) / svetav3232
В Германии осудили мужа россиянки, чьё тело обнаружили в чемодане у реки. Об этом пишет немецкое издание Nord24.
Суд над Вальтером Бауманном проходил в городе Бремерхафен. Следствие установило, что мужчина убил и расчленил свою жену Екатерину. В результате судья назначил ему высшую меру наказания — пожизненное заключение с правом досрочного освобождения не ранее, чем через 15 лет.
Резонансная история произошла в марте прошлого года. Тогда тело загадочно пропавшей месяцем ранее в Германии россиянки нашли в чемодане у реки. Под подозрение сразу попал её супруг Вальтер, поскольку, как рассказали друзья семьи, отношения у пары не ладились. Отдельной проблемой стала ситуация с малолетней дочерью погибшей, которую власти Германии не хотели отдавать бабушке в Россию.