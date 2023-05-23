Немцу, убившему и расчленившему супругу-россиянку, дали в ФРГ пожизненный срок

В Германии осудили мужа россиянки, чьё тело обнаружили в чемодане у реки. Об этом пишет немецкое издание Nord24.

Суд над Вальтером Бауманном проходил в городе Бремерхафен. Следствие установило, что мужчина убил и расчленил свою жену Екатерину. В результате судья назначил ему высшую меру наказания — пожизненное заключение с правом досрочного освобождения не ранее, чем через 15 лет.