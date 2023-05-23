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23 мая, 09:22

Немцу, убившему и расчленившему супругу-россиянку, дали в ФРГ пожизненный срок

Убивший россиянку немец Бауманн получил в Германии пожизненное наказание

<p>Пропавшая в Германии россиянка Екатерина Болгова (Бауманн) © Instagram (Признан экстремистским и запрещён на территории РФ) / <a href="https://www.instagram.com/p/CZ4cBk3ofmr/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">svetav3232</a></p>

Пропавшая в Германии россиянка Екатерина Болгова (Бауманн) © Instagram (Признан экстремистским и запрещён на территории РФ) / svetav3232

В Германии осудили мужа россиянки, чьё тело обнаружили в чемодане у реки. Об этом пишет немецкое издание Nord24.

Суд над Вальтером Бауманном проходил в городе Бремерхафен. Следствие установило, что мужчина убил и расчленил свою жену Екатерину. В результате судья назначил ему высшую меру наказания — пожизненное заключение с правом досрочного освобождения не ранее, чем через 15 лет.

Резонансная история произошла в марте прошлого года. Тогда тело загадочно пропавшей месяцем ранее в Германии россиянки нашли в чемодане у реки. Под подозрение сразу попал её супруг Вальтер, поскольку, как рассказали друзья семьи, отношения у пары не ладились. Отдельной проблемой стала ситуация с малолетней дочерью погибшей, которую власти Германии не хотели отдавать бабушке в Россию.

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Максим Плетнёв
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