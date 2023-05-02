В Выборге подросток нашёл расфасованное по пакетам тело мужчины

В Ленобласти обнаружили три пакета с расчленённым телом. Останки находились возле стадиона Университета гражданской авиации в Выборге, сообщает телеграм-канал SHOT .

Человеческую ногу в пакете обнаружили на улице в Выборге

Погибшим оказался мужчина, сейчас устанавливается его личность. Полиэтиленовые пакеты с жутким содержимым нашёл накануне 17-летний подросток. Кто-то оставил их на территории гаражей возле забора стадиона Выборгского филиала Санкт-Петербургского университета гражданской авиации. Также в пакетах находилась изрезанная одежда. Давность смерти сейчас устанавливается. Останки отправлены на экспертизу.