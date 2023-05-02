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2 мая, 06:24

В Выборге подросток нашёл расфасованное по пакетам тело мужчины

В Ленобласти обнаружили три пакета с расчленённым телом мужчины

В Ленобласти обнаружили три пакета с расчленённым телом. Останки находились возле стадиона Университета гражданской авиации в Выборге, сообщает телеграм-канал SHOT.

Человеческую ногу в пакете обнаружили на улице в Выборге

Человеческую ногу в пакете обнаружили на улице в Выборге

Погибшим оказался мужчина, сейчас устанавливается его личность. Полиэтиленовые пакеты с жутким содержимым нашёл накануне 17-летний подросток. Кто-то оставил их на территории гаражей возле забора стадиона Выборгского филиала Санкт-Петербургского университета гражданской авиации. Также в пакетах находилась изрезанная одежда. Давность смерти сейчас устанавливается. Останки отправлены на экспертизу.

Ранее сообщалось, что тело мужчины обнаружили на чердаке пятиэтажного дома в московском районе Северное Измайлово. Ужасающую находку сделал техник интернет-провайдера.

В Москве-реке нашли пакет с частями женского тела

В Москве-реке нашли пакет с частями женского тела

Обложка ©

Unsplash

Иван Косицын
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